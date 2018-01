Quem estava na rua na tarde desta terça-feira sentiu na pele o suor e o ar abafado do dia mais quente do ano em Blumenau até agora. Segundo os dados do AlertaBlu, captados pela estação meteorológica do Parque Ramiro Ruediger, a sensação térmica na cidade chegou a 44,8ºC às 15h45min.

No mesmo horário o termômetro do AlertaBlu marcou 37,3ºC, a maior temperatura de 2018 até então, superando os 36,7ºC registrados no dia 6 de janeiro.

O forte calor, segundo o AlertaBlu, deve ser acompanhado por um novo temporal no fim do dia. Há o risco de chuva forte com rajadas de vento e descargas elétricas em locais isolados da cidade.

A previsão de temperaturas elevadas e temporais de verão segue para quarta-feira em Blumenau, dia em que os termômetros devem bater os 36ºC novamente.