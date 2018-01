O último relatório de balneabilidade divulgado pela Fatma nesta quinta e sexta-feira mostrou um aumento do número de pontos impróprios para banho no litoral de Santa Catarina, principalmente na região Norte da Ilha, faixa que inclui balneários bastante frequentados na alta temporada, como Jurerê e Canasvieiras. Os resultados apresentados refletem as coletas feitas entre os dias 2 e 5 de janeiro, após uma precipitação de chuvas na região.

Por conta desses resultados, nesta quinta-feira, o Sistema de Água e Esgoto de Jurerê Internacional (SAE) promoveu um novo exame dos pontos avaliados pela Fatma e constatou que os nove pontos em Jurerê Internacional e os cinco pontos em Jurerê Tradicional estão aptos para banho.

Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira, o SAE ressaltou que "reforça a explicação oferecida pela Fatma de que a coleta realizada no dia 2 de janeiro teve influência das chuvas e da aglomeração de pessoas no dia 31 em todas as praias, em comemoração à virada do ano".

Nesta sexta-feira, a Fatma divulgou o relatório na íntegra onde consta, ao todo, a análise de 215 pontos em 114 praias do Estado. Conforme os dados divulgados, em toda Santa Catarina, 129 pontos (60%) estão próprios para o banho e outros 86 (40%) estão impróprios.

Leia também:

Órgãos creditam piora na balneabilidade das praias em SC às chuvas da última semana

"Foi uma situação pontual", diz gerente da Fatma sobre falta de balneabilidade no Norte da Ilha