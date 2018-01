Nem parecia uma segunda-feira, muito menos um dia nublado. O primeiro dia de 2018, apesar do ritmo mais lento, começou movimentado em Florianópolis. Mesmo com nuvens, os termômetros na rua marcavam 31ºC na Lagoa da Conceição nesta manhã o que levou muitos moradores e turistas a começarem o ano nas praias da Capital.

Na Barra da Lagoa, o estudante Derek Paixão, de 18 anos, aproveitou o dia para praticar algum esporte. O jovem de Brasília escolheu o skimboard - aquele em que joga a prancha e surfa as ondas no raso. Pela primeira vez em Florianópolis, o estudante veio passar o Réveillon em família e comemorou os últimos dias quentes e sem chuva.

O turista gaúcho Cláudio Marques, 37 anos, também estava pela primeira vez na Capital. Como chegou no final da tarde do dia 31 vindo de Canoas, resolveu aproveitar bem a estadia. Emendou a virada de ano e saiu dos Ingleses para a Barra da Lagoa às 2h. No final da manhã do dia 1º, observava a movimentação crescente na praia.

— Para mim está perfeito. Não temos tempo para ficar dormindo — brinca, acrescentando que ele e a companheira vão embora na terça-feira.

Cláudio Marques e Júlia Luz Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

Quem também dormiu pouco foi o ambulante João Eli Tavares, 44 anos. Ele conta que ficou até 3h da manhã na Beira-Mar Norte vendendo principalmente pau de selfie e às 8h já chegava na Barra da Lagoa para continuar a trabalhar:

— É o melhor momento do ano para nós, então não dá nem para dormir. Estou preparado, vendo capas de chuva, brinquedos, para atingir todos os públicos — explica.

Barra da Lagoa na manhã desta segunda-feira Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

Nesta época também é comum ouvir outros idiomas pelas areais de Florianópolis. O advogado Nick Schmaling, 55 anos, veio do Canadá com mais sete pessoas para passar um mês na Capital. Pela sétima vez na cidade, diz que o tempo nublado está longe de ser um problema. Os dias costumam ser agitados, com praia, surfe, kitesurf, cerveja e churrasco. Considera a Barra da Lagoa a melhor praia para curtir com a família e diz que as pessoas são muito receptivas:

— É diferente de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui as pessoas estão mais relaxadas por causa da praia.

Se depender da previsão do tempo, a família de canadenses vai poder continuar aproveitando a praia nos próximos dias. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, apesar de tempo instável com chance de chuva na terça-feira, a tendência é que o restante da semana seja de de dias secos. Na quinta e sexta-feira, a previsão é de dias ensolarados e quentes.

Começo da tarde em Jurerê Internacional Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

