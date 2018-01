Em dezembro, os motoristas ganharam mais uma conta com a qual se preocupar: até o fim de 2019, todos os veículos deverão ser vistoriados, no máximo, a cada três anos. O cronograma da inspeção deve ser divulgado pelo Detran de cada Estado até 1º de julho. Ou seja, mais um gasto para entrar na já abarrotada planilha de custos de quem é dono de um automóvel.

A gasolina, principal tormento dos condutores, é apenas um dos gastos com o carro, talvez o mais frequente. Mas a lista é bem mais extensa. Despesas que não são mensais precisam ser divididas por 12 e distribuídas ao longo do ano. Todo mês, e não somente no final do ano, o dono de um veículo está pagando um pouco do IPVA, do seguro e da manutenção, por exemplo.

— Há gastos que, na maioria das vezes, as pessoas esquecem de avaliar, nem sabem que existem. Um exemplo é o custo de oportunidade, que se deve levar em conta. Se você tem uma garagem em casa onde guarda o carro, o custo de oportunidade dessa garagem é o valor se poderia ganhar com ela case se alugasse. Por exemplo, seriam R$ 200 por mês que se deixa de ganhar — explica o consultor financeiro e palestrante Jaques Diskin.

Veja, abaixo, uma simulação.

