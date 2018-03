Na última semana, um malware – que é um código nocivo dentro de aplicativos que parecem inocentes – infectou mais de 1 milhão de usuários do sistema Android. Segundo o estudo da empresa de segurança digital Sophos, pelo menos sete aplicativos de leitores de código de barra e bússola inteligente estavam fornecendo dados a criminosos. As informações são do site TecMundo. São eles:

Foto: Reprodução

O levantamento da Sophos apontou que um dos apps teve mais de 500 mil downloads. Os dados dos usuários dos aparelhos eram repassados para criminosos cerca de 6 horas depois da instalação – que enganava os servidores da Google, já que se passavam como aplicativos bem intencionados logo após serem incluídos nos celulares.

Uma vez ativo no celular, o malware exibia anúncios em páginas web e na tela inicial do aparelho com frequência.

A Google informou que os sete aplicativos já foram apagados de sua loja virtual. Ao serem deletados da Google Play, as aplicações somem automaticamente dos aparelhos dos usuários. A empresa também disse que 99% dos aplicativos maliciosos que tentam ser publicados na loja são eliminados antes mesmo da primeira instalação.