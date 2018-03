Nesta Sexta-Feira Santa, prepare um cardápio saboroso e fácil. O ingrediente principal de todos os pratos é o peixe. No arroz, a combinação de bacalhau e brócolis dá um toque de sofisticação. Para o peixe na moranga, utilize o linguado, o congro, o anjo ou o surubi. O salmão tem a companhia do espinafre e do queijo cottage, em um prato leve. A receita de batata ao forno tem o sabor intensificado pela presença do filé de aliche.

PEIXE NA MORANGA

Porções: 4

1 moranga de 2kg

1/2 xícara de água

2 cubos de caldo de bacalhau

260g de polpa de tomate

200ml de leite de coco

300g de filé de peixe picado

Modo de fazer:

1. Em uma panela grande, coloque a moranga e cubra com água.

2. Cozinhe até que fique macia.

3. Retire a moranga da água, corte uma tampa na parte superior e remova as sementes e a polpa.

4. Reserve a polpa.

5. Em uma panela média, ferva a água e dissolva os cubos de caldo de bacalhau.

6. Acrescente a polpa de tomate e cozinhe, com a panela parcialmente tampada, até o molho encorpar levemente.

7. Junte o leite de coco e o filé de peixe e deixe cozinhar até o peixe ficar macio.

8. Misture a polpa reservada e sirva na moranga.

> Dica: A moranga pode ser untada com azeite e cozida no forno de microondas, em potência alta, por 20min ou até que fique macia e firme. Retire do microondas e reserve até esfriar.

ARROZ COM BACALHAU E BRÓCOLIS

Porções: 8

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola pequena picada

2 xícaras de arroz

4 xícaras de água fervente

2 colheres (chá) de sal

1 dente de alho amassado

1 maço de brócolis cozido

200g de bacalhau cozido e desfiado

250g de maionese

5 azeitonas pretas

2 ovos cozidos fatiados

Modo de fazer:

1. Em uma panela grande, aqueça 1 colher (sopa) de azeite em fogo médio e doure a cebola.

2. Junte o arroz e refogue por 1min.

3. Acrescente a água e o sal.

4. Cozinhe com a panela semitampada por 10min ou até secar.

5.Tampe a panela e reserve por 10min.

6. Em uma panela pequena, junte o restante do azeite e o alho e refogue em fogo médio até dourar.

7. Junte o brócolis e o bacalhau e refogue por 2min.

8. Misture ao arroz reservado e acrescente a maionese. Misture.

9. Coloque em uma travessa e decore com as azeitonas e os ovos.

10. Se quiser, acrescente queijo parmesão ralado.

> Dica: Deixe o bacalhau de molho, por 12h, trocando a água de vez em quando. Cozinhe o bacalhau na água e coe.

SALMÃO COM ESPINAFRE E COTTAGE

Porções: 8

500g de salmão em filé

1 colher (chá) de sal

150g de folhas de espinafre

1/2 xícara de creme vegetal sabor azeite de oliva

3 colheres (sopa) de uva passa branca

1 xícara de queijo tipo cottage

Modo de fazer:

1. Tempere o salmão com metade do sal. Reserve.

2. Em uma panela média, coloque as folhas de espinafre, tampe e leve ao fogo baixo por 5min.

3. Escorra e pique bem. Reserve.

4. Na mesma panela, aqueça 4 colheres (sopa) do creme vegetal, junte o espinafre reservado, a uva passa e refogue por 1min.

5. Retire do fogo e junte o queijo. Reserve.

6. Em uma frigideira, aqueça o restante do creme vegetal e frite o salmão reservado até dourar dos dois lados.

7. Transfira o salmão para uma travessa e espalhe o espinafre reservado em volta.

> Dica: Se quiser, acrescente nozes picadas ao espinafre.

BATATA RECHEADA AO FORNO

Porções: 8

6 batatas médias

5 xícaras de água

1 colher (sopa) de sal

1 1/2 xícara de maionese com limão

4 filés de aliche picado

1 tomate sem pele e sem sementes picado

1/2 xícara de ervilha

Modo de fazer:

1. Coloque em uma panela média as batatas, a água e o sal e cozinhe até que fiquem macias.

2. Preaqueça o forno em temperatura média.

3. Descasque as batatas, corte ao meio no sentido do comprimento e, com o auxílio de 1 colher (chá), retire a polpa deixando uma borda de 1cm de espessura. Reserve.

4. Passe a polpa retirada na peneira ou no espremedor de batatas, coloque em uma tigela e acrescente a maionese com limão, o aliche, o tomate e a ervilha. Misture.

6. Recheie fartamente as metades das batatas com a mistura e coloque, lado a lado, em um refratário grande (35cm x 22cm).

7. Leve ao forno por 15min. Sirva quente.

> Dicas: Se preferir, substitua os filés de aliche por 1 lata de atum ou de sardinha escorridos. As batatas devem ser cozidas com a casca para que fiquem com a superfície lisa e uniforme depois de descascadas.