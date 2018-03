Chocólatras de plantão, eis a boa notícia: comer a iguaria com moderação e associada a oleaginosas ajuda a manter a saúde do coração em dia. Estudo publicado em novembro do ano passado no Journal of the American Heart Association mostrou que a combinação de chocolate escuro, cacau e amêndoas pode auxiliar na redução do risco de doença cardíaca coronária.

Essa combinação reduziu significativamente o número de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), o chamado colesterol ruim. Para obter os resultados, os pesquisadores analisaram 31 pessoas, com idades entre 30 e 70 anos.

Por um mês, ninguém comeu nenhum dos alimentos do estudo. No segundo mês, ingeriram 42,5g de amêndoas. No período seguinte, comeram 43g de chocolate escuro com 18g de pó de cacau. No quarto e último mês, combinaram os três alimentos.

Sozinhas, as amêndoas reduziram o LDL em 7% na comparação com o período em que não houve ingestão de nenhum dos três alimentos. A combinação de tudo também apresentou uma pequena redução no colesterol ruim.

Professora de nutrição da Penn State University e autora do estudo, Penny Kris-Etherton destaca que as oleaginosas devem ser incluídas dentro de uma dieta saudável, enquanto o chocolate e o cacau tiveram uma participação tímida na melhora da saúde:

— Chocolate não aumentou os níveis de colesterol e também não os reduziram.

Contudo, o segredo do sucesso está nas quantidades, lembra a especialista:

— A mensagem é que as pessoas não devem sair comendo montes de chocolate com amêndoas para reduzir o LDL.