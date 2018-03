Você confia no seu cunhado? O inglês Lewis Grabban provavelmente não, depois desta terça-feira (27). O atacante do Aston Villa, clube da primeira divisão do futebol inglês, estava sem tempo para buscar a Ferrari 488 GTB que tinha acabado de comprar. Então, sem pensar duas vezes, pediu ao cunhado Michael O'Donnell para ir até a concessionária e retirar o veículo com valor estimado de R$ 1,2 milhão.

Contudo, o que Lewis não esperava é que seu novo carro iria acabar saindo da loja direto para o conserto. No caminho, afim de dar umas voltas com o carrão, Michael acabou revezando o volante com um amigo que o acompanhava na missão e, com isso, perdeu o controle na direção.

O carro acabou batendo em uma árvore e causou um prejuízo de, pelo menos, R$ 440 mil, de acordo com apuração feita pelo jornal Daily Mail. Com o acidente, a dupla de amigos ficou impedida de dirigir por um ano e a Ferrari terá de ser levada à Itália para o reparo.

Aston Villa Star Lewis Grabban’s Brother Takes Footballer’s Brand New £250k Ferrari For A ‘spin’ – And Crashes It Into A Tree https://t.co/Ka5cIlMd3r pic.twitter.com/EXcdkKwEun — The News Amed (@thenewsamed) 27 de março de 2018