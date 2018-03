Países como Bulgária, Rússia e Ucrânia tiveram uma segunda-feira (26) um pouco diferente do que estão acostumados. As regiões montanhosas do Leste Europeu foram tomadas por uma neve laranja, devido a uma tempestade de areia no deserto do Saara, no norte da África. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Muitos internautas retrataram o fenômeno como uma "paisagem marciana". "Quase como no deserto", disse uma mulher em sua conta no Instagram.

Causado por uma mistura de partículas de areia, poeira e pólen que são varridas pelas tempestades no norte do continente africano, o fenômeno acontece a cada cinco anos aproximadamente.

"Olhando para imagens de satélite da Nasa, notamos muita areia e poeira na atmosfera à deriva no Mediterrâneo", afirmou o meteorologista Steven Keates, do serviço de meteorologia do Reino Unido, ao jornal britânico The Independent.

Ainda segundo o especialista, quando a areia alcança níveis superiores da atmosfera, ela é distribuída para outros lugares do globo.

Марс атакует #smurygins_family_trip Uma publicação compartilhada por Alina Smurygina (@sinyaya_ptiza) em 23 de Mar, 2018 às 11:55 PDT