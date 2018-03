Uma das regiões que mais sofrem com o mau odor são as axilas

Temperaturas altas, corre-corre ao longo do dia e até situações de ansiedade podem aumentar o suor e favorecer a colonização de bactérias. O resultado disso tudo? O aparecimento de odores desagradáveis pelo corpo. Uma das regiões que mais sofre com o problema são as axilas. Para amenizar os cheiros e até mesmo eliminar o problema de vez – ou temporariamente –, há uma série de medidas que podem ser tomadas.

Mas será que receitas caseiras ajudam? Toxina botulínica pode ser uma solução? É preciso usar sabonetes especiais nessas áreas? Ouvimos as dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Betina Stefanello e Lilia Guadanhim para tirar dúvidas sobre desodorantes e como manter a higiene nas axilas.





O que é um antitranspirante?

São produtos que atuam nas glândulas, bloqueando-as e, assim, reduzindo o suor. O responsável por esse efeito é o alumínio, que em concentração acima de 15% já atua barrando o suor. No Brasil, a concentração máxima desse metal permitida é de 35%.

— Mais do que isso pode causar danos. Estudos mostram o surgimento de problemas hormonais e alguns tipos de câncer e doenças como Alzheimer e Parkinson — diz Betina.

Normalmente, acrescenta a médica, é possível encontrar ou manipular produtos com até 25% de alumínio.

Eles são todos iguais?

Não. A depender da marca, variam algumas substâncias.

— Na maioria, há triclosan, que é um antibactericida — afirma Betina.

Fora isso, o que muda é a quantidade de alumínio.



O que são as versões "clinical"?

A grande diferença aqui é a concentração de alumínio. Conforme Betina, eles entram na categoria de dermocosméticos e devem ser usados à noite, quando as glândulas estão em repouso.

— Esses derivados do alumínio se depositam nos orifícios das glândulas e as "entopem", diminuindo o suor — explica Lilia.

Ao longo do dia, deve-se dar preferência às versões normais.



Roll-on ou aerossol: qual é o melhor?

Lilia garante que, teoricamente, todos têm o mesmo efeito – a preferência pessoal deve prevalecer.

— Apesar disso, minha recomendação são os sem contato — sugere Lilia.

Embora não tenha nenhum estudo comprobatório, Betina diz que na prática clínica observa mais problemas de alergia relacionados às versões pastosas, em stick ou roll-on.



Com ou sem perfume?

Betina lembra que pessoas com histórico de alergia ou dermatites devem evitar as fragrâncias.



Todo mundo precisa usar esses produtos?

Não é obrigatório, mas a partir da puberdade há alteração na composição do suor, o que pode aumentar o odor.

— É mais uma questão de higiene pessoal do que recomendação médica — avalia Lilia.



Preciso trocar o produto de tempos em tempos?

Não é necessário.



Qual a relação desses produtos com o câncer de mama?

Betina garante que os produtos que estão no mercado são seguros. Apenas aqueles que extrapolam os 35% de alumínio poderiam ter efeitos adversos. Lilia concorda:

— Não tem comprovação nenhuma. Há estudos que mostram que eles são seguros. Se escuta que o fato de não transpirar geraria o espalhamento do câncer de mama, mas não tem nada a ver. Naturalmente, ele vai para os linfonodos axilares.



Receitas caseiras funcionam?

Limão ou qualquer outra fruta cítrica, leite de magnésia, bicarbonato de sódio e por aí vai. Embora a lista de soluções caseiras para combater o odor das axilas seja grande, sua eficácia não é comprovada pela ciência. E mais: essas receitinhas servem apenas para segurar o cheiro, ou seja, não seguram o suor.

— O mecanismo é o mesmo: alterar o ph da pele e reduzir a colonização bacteriana, que é o que causa o odor — fala Lilia. — Já os industrializados contêm substâncias que reduzem o suor — completa.

A médica alerta que é preciso cautela na hora escolher algum método alternativo. Frutas cítricas, por exemplo, não devem ser utilizadas porque mancham a pele sensível da região.



O que fazer em casos de odor ou suor excessivo?

O mais importante é consultar um médico para avaliar as causas do problema. Para reduzir o odor, a especialista pode recomendar uso de substâncias antibacterianas. Já para casos de suor em demasia, há uma série de intervenções que podem ser feitas. Uma delas é o uso da toxina botulínica.





O que a toxina botulínica?

Feito em consultório, esse procedimento pode gerar um leve desconforto, embora a substância seja aplicada com agulha fina na camada mais superficial da pele. A toxina impede a produção de suor. Seu efeito começa a ser percebido entre sete e 15 dias após a aplicação e pode durar até um ano.





Há outras medidas?

Também é possível fazer procedimentos cirúrgicos, como a simpatectomia, que cauteriza a enervação responsável pelo suor. Nesses casos, a orientação é procurar um médico membro da SBD para avaliar o caso.