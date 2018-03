Dados do Ministério da Saúde apontam que o animal foi responsável, apenas em 2016, por 3.813 acidentes no país.

Uma taturana encontrada com frequência no Brasil possui um veneno que pode matar seres humanos. Este foi o alerta emitido pelo Instituto Butantan, conforme informações divulgadas pelo portal G1 nesta quinta-feira (29).

Segundo o instituto, o contato com os "espinhos" envenenados da taturana – ou lagarta – do gênero Lonomia pode causar síndrome hemorrágica e até complicações como insuficiência renal aguda, causando a morte sem o tratamento correto. O contato com a grande maioria das outras lagartas provoca apenas dor e queimação, com inchaço e vermelhidão no local atingido.

Desde 1994, o Butantan produz o soro antilonômico, responsável pelo tratamento do veneno.

A Lonomia é um inseto em fase larval. Somente neste período, a lagarta possui cerdas “espinhudas” contendo o veneno que, em contato com a pele, causa as queimaduras.

O contato entre o ser humano e a Lonomia vem sendo facilitado pelo desmatamento e pela existência de moradias próximas a ilhas de mata nativa, inclusive em áreas urbanas.