Os trabalhadores com direito ao saque do último lote do Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2016 podem começar a retirar o dinheiro até 29 de junho. O pagamento obedece a um calendário baseado no mês de nascimento do trabalhador, e o último lote foi liberado para saque em 15 de março. O Abono Salarial Ano-Base 2016 começou a ser pago em julho de 2017.

Quem teve o benefício liberado no ano passado, mas não sacou o recurso, ainda pode fazer a retirada. Disponível para saque nas agências bancárias até 29 de junho deste ano, os benefícios que não forem sacados retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para pagamento do Abono Salarial do próximo ano e do Seguro-Desemprego.





Quem tem direito

O Abono Salarial Ano-Base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele ano, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).





Valor pago

O valor do benefício varia de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o tempo trabalhado no ano-base. Para receber o valor cheio, é necessário ter trabalhado formalmente durante todo o ano de 2016 com rendimento médio de até dois salários mínimos. Quem trabalhou um mês, por exemplo, com esses mesmos pré-requisitos, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente.





Prazo final para saque

29 de junho.

Como sacar

PIS: quem tiver o Cartão Cidadão e senha cadastrada pode ir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando documento de identificação.

Pasep: os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação.