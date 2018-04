Um tubarão-baleia apareceu a poucos metros da praia, em Balneário Arroio do Silva, no Sul do Estado. E não é história de pescador. Aconteceu na manhã de sábado, quando Jonatas Florentino Armida, 28 anos, estava no barco de pesca com um colega e foi surpreendido.

— Fomos para a praia olhar a rede e na volta demos de cara com ele. Nós deixamos o barco em ponto-morto e ficamos ali até ele sair, por mais de uma hora — conta.

Acostumado com o mar, Jonatas conta que já viu outros tubarões, baleias e raias, mas nunca tinha se deparado com um animal marinho tão grande. O tubarão, da espécie Rhincodon typus, é o maior peixe vivo, com 10 metros de comprimento em média. Somente a boca mede aproximadamente um metro e meio de largura.

— A gente leva um susto, né? Ver aquela barbatana para fora, acha que pode ser uma baleia ou outro tubarão. É perigoso a gente passar com o barco e até virar.

Apesar do tamanho, o tubarão-baleia não oferece risco aos humanos. O pesquisador do Museu Oceanográfico da Univali, Jules Soto, também explica que a espécie não é nativa, mas nos últimos anos passou a ser vista no litoral catarinense, possivelmente devido ao aumento da temperatura da água.

— Há 10 anos, nunca se teria observado um exemplar desse. Agora todo ano se vê.

Jonatas decidiu registrar para provar aos amigos que não se tratava de uma história de pescador. E acabou conquistando uma selfie de respeito.

Foto: Jonatas Florentino Armida / Acervo Pessoal

* Com informações da NSC TV