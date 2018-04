Os policiais de Sarasota, na Flórida, EUA, atenderam a uma ocorrência incomum no último sábado (31). A denúncia dava conta de um jacaré que havia invadido uma casa e estava nadando na piscina da família.

Ao chegarem no local, as autoridades encontraram o animal e iniciaram a sua remoção. Com três metros de comprimento, ele deu trabalho, mas foi retirado da propriedade.

De acordo com a investigação, o animal ingressou no local por meio de uma porta de tela danificada, localizada nas proximidades da piscina. Já a comissão de vida selvagem local afirmou que os jacarés nativos estão cada vez mais aparecendo em áreas habitadas da cidade. A recomendação é tratar os animais com "cuidado e respeito".

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR