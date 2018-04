Quem costuma comprar pela internet precisa conhecer e saber usar os cupons de descontos que já se tornaram uma febre no país. Eles são ofertados gratuitamente em sites que oferecem oportunidades de descontos em grandes redes de venda pela internet. Esses cupons consistem em uma numeração ou palavra-chave que o consumidor copia e cola na hora de efetuar o pagamento em sites de livrarias, lojas de roupas ou de eletrodomésticos. As ofertas desbloqueadas costumam ficar entre 10% e 20%.

Uma das vantagens que incentiva a caça a cupons na internet é a segurança, porque não é necessário que e o internauta faça cadastro ou forneça número do cartão de crédito. Os portais de desconto também costumam testar a veracidade dos abatimentos nos preços e informar em quanto tempo irão expirar, além daqueles que estão sendo mais usados pelos consumidores.

De acordo com especialistas em educação financeira, a grande vantagem desses serviços é a gratuidade. Mas também advertem que é possível que a senha tenha perdido a validade e os sites ainda não tenham atualizado esta informação. Nestes casos, é preciso ficar atento para confirmar se o desconto foi aplicado.

Também é recomendável estar atento à reputação dos serviços em sites de reclamação — é relevante saber o percentual de resolução de queixas, caso elas existam. Outro cuidado é em relação aos sites onde a compra será efetivada: mesmo com uma senha de desconto, é preciso comparar concorrentes para avaliar se o produto realmente sairá mais barato, escapando, assim, de ofertas furadas. Confira, abaixo, quando é vantagem comprar com o uso de cupons de desconto e os cuidados para fazer o melhor negócio.



COMO FUNCIONA O CUPOM:

1 – Procure seu cupom em sites de desconto

– No site de descontos, busque os cupons em lojas ou categorias pré-definidas no portal.

– Ao clicar no cupom, surge, na tela, o código de desconto a ser copiado.

2 – Parta para a compra

– Encontrou o desconto desejado? Agora, é fazer a compra no site da loja.

– Ache o produto que deseja comprar e coloque o artigo no carrinho de compras.

3 – Use o seu código de desconto

– Procure a caixa "cupom de desconto" ou "código de desconto" na página de finalização de compra da loja.

– Cole o código de desconto lá.

– O desconto será calculado automaticamente e incidido na sua compra.



QUANDO USAR O CUPOM DE DESCONTO

– O desconto é bom negócio para aquela aquisição que você já planejou fazer.

– Não se deixe levar pelo mero desconto: veja se a oferta realmente é interessante e não vai deixá-lo "na obrigação" de consumir um produto de que não precisa.

– Tenha certeza de que o valor cabe no seu orçamento. Comprar com desconto e, depois, não pagar a fatura completa do cartão de crédito joga a vantagem na lata do lixo. Os juros são altíssimos.



PARA APROVEITAR EM SEGURANÇA

– Fique atento às condições de uso, como restrições ao consumo no final de semana, prazo de validade exíguo ou pouca flexibilidade para selecionar um produto.

– Atenção ao risco de clicar em anúncios falsos de cupons, que são os mais "venenosos" nas redes sociais e podem induzir a sites maliciosos ou de phishing. Para confirmar se a oferta é real, abra o navegador, acesse o site do varejista e busque o produto anunciado.

– Desconfie de mensagens SMS pedindo clique ou envio de informações em troca de cupons de descontos.

– Também antes de comprar o cupom, vale verificar se o site tem conexão SSL (o cadeado de segurança), pois raramente sites fraudulentos o exibem.

Uma febre centenária nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o cupom de desconto é uma mania nacional com mais de cem anos. Isso explica o fato de, todo ano, as lojas americanas distribuírem bilhões de cupons. Segundo estudos recentes, os americanos que gastam 20 minutos por semana atrás de cupons podem economizar até mil dólares por ano. A transição para internet, com sites especializados em descontos, foi natural e consolidou a prática.

Os primeiro cupons foram emitidos pela Coca-Cola, no final do século 19, para serem trocados pelo refrigerante, uma estratégia para popularizar a bebida. Em 1913, a empresa já tinha distribuído mais de 8,5 milhões de cupons. Deu tão certo que esse tipo de promoção pegou: cupons de outras marcas passaram a ser impressos em revistas, jornais e encartes de lojas.

Pesquisas já mostraram que cerca de 90% dos adultos americanos já usaram cupons para ganhar descontos. A paixão nacional se transformou em um dos programas de TV mais populares no país, o Extreme Couponing, que acompanha pessoas que fazem compras nas grandes redes recorrendo a cupons de desconto.

