A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) abriu as inscrições do Vestibular de Inverno 2018 nesta segunda-feira. São oferecidas 1.048 vagas em 37 cursos presenciais de graduação gratuitos em nove municípios catarinenses: Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

Os candidatos poderão se inscrever até 4 de maio e pagar a taxa de inscrição, de R$ 110, até 7 de maio. Na semana passada, foram anunciadas as listas de isentos de pagar a taxa de inscrição pelo critério socioeconômico e por doação de sangue/medula. As provas ocorrerem em 10 de junho, de manhã e de tarde.

As inscrições podem ser feitas no site do vestibular. Além disso, os candidatos já podem conferir o programa das disciplinas e as obras literárias no site.

Diversas áreas

Os cursos presenciais do Vestibular de Inverno 2018 estão distribuídos nos seguintes municípios:



As 1.048 vagas oferecidas representam 75% do total dos cursos presenciais para o segundo semestre de 2018, pois as 25% restantes serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



De acordo com o edital do vestibular, a Udesc manterá o sistema de cotas para cursos presenciais pelo Programa de Ações Afirmativas. Do total de vagas por curso, 30% estão reservadas: 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino e 10% para candidatos negros.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.



