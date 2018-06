Manifestantes marcharam pelo fim da criminalização do uso da maconha na tarde deste sábado em Florianópolis. A Marcha da Maconha, que ocorre desde 2008 na Capital, reuniu cerca de 200 pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar. A organização estimou em 1 mil participantes.

O evento começou por volta das 13h no Largo da Alfândega, com discussões sobre o tema e batalha de rap. Depois os manifestantes marcharam nas ruas do Centro. Segundo a organização do evento, o objetivo da marcha é "apontar alternativas que permitam explorar o potencial econômico, medicinal e recreativo que essa planta injustamente proibida oferece".

Batalha de rap Foto: Diorgenes Pandini / Diário Catarinense

Segundo a PM, nenhum incidente foi registrado e o trânsito não foi alterado.

Outras cidades brasileiras também tiveram a Marcha da Maconha. Em São Paulo, a manifestação ocorreu no sábado passado e reuniu milhares de ativistas e usuários. Em Brasília, o evento concentrou 2 mil pessoas na última quarta-feira.

