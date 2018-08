O mês de agosto começa com mais de 300 vagas no Rio Grande do Sul em concursos públicos e processo seletivos. Concurseiros interessados em morar no estado vizinho podem concorrer a oportunidades em 19 prefeituras, no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS), na Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Também é possível participar do concurso de nível nacional do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), que oferece 110 vagas para o curso de graduação em Engenharia.

O maior salário, de R$ 14.047,68, está em Serafina Corrêa, onde há contratação imediata e formação de cadastro reserva para diferentes cargos, entre eles, para cozinheiro, médico e vigilante. As inscrições terminam nesta segunda-feira (6). É preciso ficar atento a outros prazos para se inscrever que também terminam nesta segunda, que são os das prefeituras de Colinas, Jari, Rodeio Bonito e São José dos Ausentes.

Confira os concursos

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: assistente - área administrativa (1+CR), assistente técnico - área de fiscalização (1+CR), analista - área de comunicação social - jornalismo (CR), analista - área de comunicação social - relações públicas (CR), analista - área de finanças, contabilidade e controladoria (1+CR), analista - área de recursos humanos (CR), analista - área de tecnologia da informação (CR), analista - área jurídica (3+CR), analista enfermeiro - área administrativa (CR), analista enfermeiro - área de fiscalização (CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 2.542,64 a R$ 6.622,18

Prazo: 15 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 16 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Bento Gonçalves - 1

Cargos e vagas: guarda civil (20+CR)

Nível: médio

Salário: R$ 3,2 mil

Prazo: 13 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: objetiva em 16 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Bento Gonçalves - 2

Cargos e vagas: almoxarife (2+CR), assessor administrativo (5+CR), assistente de atividades culturais (CR), agente tributário (CR), auxiliar de Educação Infantil (50+CR), auxiliar de farmácia (1+CR), auxiliar de odontologia (3+CR), cuidador (2+CR), educador social (CR), fiscal de meio ambiente (CR), fiscal sanitário (1+CR), fiscal de obras e posturas (CR), fiscal tributário (CR), técnico tributário (CR), fiscal epidemiológico (CR), técnico em contabilidade (2+CR), técnico em enfermagem (5+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em radiologia (1+CR), técnico em segurança do trabalho (CR), técnico em turismo (CR) e topógrafo (CR)

Nível: médio incompleto a médio completo com curso técnico

Salário: R$ 1.046,50 a R$ 1.700,54

Prazo: 29 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 14 de outubro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Colinas

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1)

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.417,86

Prazo: 6 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 90,05

Prova: 25 de agosto

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Estrela - 1

Cargos e vagas: motorista (3+CR), fiscal de trânsito (3+CR), monitor da educação (25+CR), técnico em enfermagem (1+CR), técnico de informática em redes de computadores (CR)

Nível: fundamental incompleto a técnico

Salário: R$ 1.144,25 a R$ 2.639,09

Prazo: 13 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 60

Prova: 9 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Estrela - 2

Cargos e vagas: assistente social (1+CR), enfermeiro (1+CR), engenheiro civil (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal sanitário (1+CR), nutricionista (1+CR), professor Educação Infantil (5+CR), professor de anos iniciais (3+CR), professor de história (1+CR), professor de geografia (1+CR), professor de artes (1+CR), professor de informática (CR), professor de língua portuguesa (1+CR), professor de música (1+CR), professor de educação física (1+CR), psicólogo (1+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.534,59 a R$ 5.205,12

Prazo: 13 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 9 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Jari

Cargos: auxiliar administrativo, motorista, operador, vigilante. Contratação será por tempo determinado

Nível: fundamental incompleto a fundamental completo

Salário: R$ 951,70 a R$ 1.449,87

Prazo: 6 de agosto

Prova: avaliação de títulos

Inscrições: centro administrativo municipal (Rua Barão do Triunfo, 193, Centro), das 8h às 11h e das 14h às 16h

Edital: neste site



Prefeitura de Lajeado - 1

Cargos e vagas: agente epidemiológico (CR)

Nível: médio

Salário: R$ 1.712,01

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 16 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Lajeado - 2

Cargos e vagas: agente administrativo de saúde (CR), agente socioeducativo (1), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), auxiliar de administração (2), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de consultório dentário (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), fiscal de planejamento (1), fonoaudiólogo (1), geólogo (CR), médico veterinário (CR), monitor de creche (1), motorista (CR), motorista de ambulância (CR), operador de máquina pesada (CR), procurador (CR), professor de anos finais - ciências (CR), professor de anos finais - educação física (CR), professor de anos finais - geografia (CR), professor de anos finais - história (CR), professor de anos finais - língua inglesa (CR), professor de anos finais - matemática (CR), professor de anos finais - língua portuguesa (CR), professor de anos iniciais (CR), professor Educação Infantil (1), secretário de escola (1), técnico de enfermagem (CR), técnico em edificações (CR), técnico em informática (1), terapeuta ocupacional (CR)

Nível: 3ª série do Ensino Fundamental a Ensino Superior

Salário: R$ 1.338,78 a R$ 5.535,57

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 16 de setembro e prática para alguns cargos em 21 de outubro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Linha Nova

Cargos e vagas: cirurgião dentista (1), médico (1), médico ginecologista e obstetra (1), médico psiquiatra (1), operário (1), professor - anos iniciais do Ensino Fundamental (1)

Nível: superior, exceto para o cargo de operário, que não há exigência específica

Salário: R$ 1.421,82 a R$ 5.103,31

Prazo: 13 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 35,07

Prova: 1º de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Maquiné

Cargos e vagas: professor de língua portuguesa (1+CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (1+CR) e motorista (1+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.162,40 a R$ 1.371,39

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: 15 de agosto

Inscrições: secretaria de educação, esporte e cultura (Avenida General Osório, 660, Centro), das 9h às 11h e das 13h30min às 16h30min

Edital: neste site



Prefeitura de Novo Cabrais

Cargos: médico ginecologista e obstetra

Nível: superior

Salário: R$ 3.730,38

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise de títulos

Inscrições: secretaria de administração (Avenida 28 de Dezembro, 1200, Centro)

Edital: neste site



Prefeitura de Osório - 1

Cargos e vagas: engenheiro civil (1), arquiteto (1)

Nível: superior

Salário: R$ 7.171,44

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise de títulos

Inscrições: no protocolo geral (Avenida Jorge Dariva, 1.251, Centro) das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h

Edital: neste site



Prefeitura de Osório - 2

Cargos e vagas: médico clínico geral (2)

Nível: superior

Salário: R$ 3.642,22

Prazo: 17 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise de títulos

Inscrições: no protocolo geral (Avenida Jorge Dariva, 1.251, Centro), das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h

Edital: neste site



Prefeitura de Porto Alegre

Cargos e vagas: professor de Educação Infantil (1+CR), professor dos anos iniciais (1+CR)

Nível: Ensino Superior ou Ensino Médio na modalidade normal ou curso normal de pós-médio ou Magistério ou Licenciatura em Pedagogia

Salário: R$ 1.463,61

Prazo: 7 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 144,50

Prova: objetiva e de redação em 23 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Rodeio Bonito

Cargos e vagas: fonoaudiólogo (1), técnico em enfermagem Samu/Salvar (1)

Nível: técnico a superior

Salário: R$ 1.070,21 a R$ 1.887,32

Prazo: 6 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise de títulos

Inscrições: setor de protocolo da prefeitura (Avenida do Comércio, 196) das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

Edital: neste site



Prefeitura de Saldanha Marinho - 1

Cargos e vagas: cozinheiro (2+CR), jardineiro (1+CR), motorista (9+CR), operador de máquinas agrícolas (1+CR), operário especializado (2+CR), pedreiro (1+CR), servente (4+CR), servente de lavanderia (2+CR), oficial administrativo (1+CR), assistente administrativo (2+CR), monitor escolar (3+CR), técnico de enfermagem (3+CR)

Nível: fundamental incompleto a técnico

Salário: R$ 717,68 (o vencimento poderá sofrer complementação quando ficar abaixo do valor do salário mínimo vigente) a R$ 1.804,24

Prazo: 16 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

Prova: 30 de setembro, haverá prova prática para alguns cargos em 3 e/ou 4 de novembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Saldanha Marinho - 2

Cargos e vagas: professor pedagogia (4+CR), farmacêutico (2+CR), fiscal (1+CR), nutricionista (1+CR), médico (1+CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (1+CR), professor de geografia (1+CR), professor de história (1+CR), professor de língua inglesa (1+CR), professor de música (1+CR), tesoureiro (1+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.113,18 a R$ 3.017,96

Prazo: 16 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120

Prova: 30 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Santa Rosa

Cargos e vagas: professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua estrangeira moderna - inglês (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor psicopedagogo (CR), professor técnico para atuar em sistema municipal de ensino (CR), administrador (CR), advogado (CR), agente de controle interno (CR), arquiteto (CR), auditor fiscal (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), geólogo (CR), nutricionista (CR), psicólogo (CR), técnico em edificações (CR), técnico em equipamentos de sonorização e iluminação (CR), agente administrativo (1+CR), educador ambiental (CR), fiscal de saneamento (CR), promotor de eventos (CR), operador de máquinas pesadas (CR), auxiliar de oficina mecânica (CR) e mecânico (CR)

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 962,65 a R$ 3.955,06

Prazo: 22 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 51,75 (nível fundamental), R$ 90,60 (níveis técnico e médio) e R$ 129,45 (nível superior)

Prova: 16 de setembro e prova prática para alguns cargos em 11 de novembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de São José dos Ausentes

Cargos e vagas: merendeira-servente (1), monitor de atendimento de educação especial (2), professor educação infantil (1), professor de ensino fundamental - séries iniciais (1) e professor de língua portuguesa - séries finais (1)

Nível: terceira série do Ensino Fundamental a Ensino Superior

Salário: R$ 717,57 a R$ 1.824,25

Prazo: 6 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: prova prática para merendeira-servente em 10 de agosto e análise de currículo para os demais cargos

Inscrições: prefeitura (Rua Professor Eduardo Inácio Velho, 442)

Edital: neste site



Prefeitura de São Miguel das Missões

Cargos e vagas: instrutor de música (1)

Nível: fundamental

Salário: R$ 2,8 mil

Prazo: 8 de agosto

Prova: análise de currículo

Inscrições: Secretaria Municipal de Educação (Rua 29 de abril, 165, Centro), das 8h às 12h

Edital: neste site



Prefeitura de Serafina Corrêa - 1

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (6+CR)

Nível: fundamental (não se aplica a exigência de Ensino Fundamental completo aos que, na data de publicação da Lei nº 11.350/2006, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde)

Salário: R$ 1.257,49

Prazo: 6 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 49,29

Prova: 2 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Serafina Corrêa - 2

Cargos e vagas: atendente de Educação Infantil (8+CR), auxiliar de serviços gerais (2+CR), contador (1+CR), cozinheiro (3+CR), médico (CR), médico clínico geral (1+CR), merendeira (1+CR), monitor de transporte escolar (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas rodoviárias (1+CR), professor de Educação Infantil (1+CR), professor de séries iniciais (1+CR), técnico em radiologia (1+CR), vigilante (2+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.138,24 a R$ 14.047,68

Prazo: 6 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 49,29 a R$ 98,58

Prova: 2 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Tapes

Cargos e vagas: professor de geografia (1+CR), professor de língua estrangeira - inglês (1+CR), professor de música (3+CR), professo de Educação Infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental (CR), biblioteconomista (1+CR) e auxiliar pedagógico da Educação Infantil (18+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.028,75 a R$ 3.087,83

Prazo: 3 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

Prova: 16 de setembro

Edital e inscrições: neste site



Prefeitura de Tavares

Cargos e vagas: atendente de consultório dentário (1)

Nível: técnico

Salário: R$ 1.425,52

Prazo: 7 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 35

Prova: análise de títulos

Inscrições: setor de pessoal da prefeitura (Rua Abílio Vieira Paiva, 228)

Edital: neste site



Prefeitura de Vera Cruz

Cargos e vagas: advogado (CR), agente comunitário de saúde (3+CR), agente patrimonial (CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (1+CR), calceteiro (CR), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (2+CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal de obras e posturas (CR), fiscal de tributos (CR), fonoaudiólogo (CR), instalador hidroelétrico (CR), médico clínico geral (CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), motorista (2+CR), nutricionista (CR), operador de máquinas em geral (1+CR), operário especializado (4+CR), pedreiro (1+CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (2+CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em trânsito (1+CR), terapeuta ocupacional (CR), tesoureiro (CR), visitador do pim (2+CR)

Nível: quarta série do Ensino Fundamental a Ensino Superior

Salário: R$ 1.043 a R$ 4.918

Prazo: 23 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 86 a R$ 143

Prova: 29 e 30 de setembro e prática para alguns cargos em 10 de novembro

Edital e inscrições: neste site



Universidade Federal do Rio Grande

Cargos e vagas: professor do magistério superior - Engenharia de Processos Químicos (1)

Nível: doutorado em Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos ou Engenharia e Ciência dos Materiais

Salário: R$ 9.585,67

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 190

Prova: prova escrita e didática, e exame de títulos

Edital e inscrições: neste site



Universidade Federal do Rio Grande

Cargos e vagas: professor do magistério superior - Filosofia, Didática, Políticas Públicas, Metodologia Científica (1)

Nível: licenciado em Pedagogia ou licenciado em Filosofia ou licenciado em História, com mestrado e doutorado em Educação ou Educação Ambiental ou Educação em Ciências

Salário: R$ 9.585,67

Prazo: 17 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 190

Prova: prova escrita e didática, e exame de títulos

Edital e inscrições: neste site