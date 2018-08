O tempo deste domingo deve ser agradável na maior parte das regiões de Santa Catarina. O sol deve aparecer em alguns momentos, mas a nebulosidade deve predominar durante o dia. Já o vento deve ser fraco, de forma que a sensação térmica não fique muito menor que as temperaturas previstas para hoje.

O frio, aliás, deve permanecer no Estado, principalmente nas regiões mais altas. A temperatura pode chegar a 4ºC na região de Lages, enquanto no Meio-Oeste e nos municípios serranos da Grande Florianópolis as mínimas previstas são de 6ºC — nesta última, inclusive, está prevista a maior amplitude térmica do dia, já que a máxima pode chegar a 17ºC.

Nas regiões litorâneas, os termômetros não devem ter muita variação durante o dia. Após amanhecer de até 15ºC, as cidades próximas da Capital devem chegar a 19ºC durante o início da tarde. A chance de chuva também é pequena e, se ocorrer, deve ser concentrada nas cidades do Sul.

Previsão de temperaturas para o domingo, de acordo com a Epagri/Ciram

Litoral Norte - Máxima de 19ºC e mínima de 15ºC

Planalto Norte - Máxima de 17ºC e mínima de 8ºC

Grande Florianópolis - Máxima de 19ºC e mínima de 6ºC

Vale do Itajaí - Máxima de 19ºC e mínima de 10ºC

Litoral Sul - Máxima de 17ºC e mínima de 11ºC

Serra - Máxima de 13ºC e mínima de 4ºC

Meio Oeste - Máxima de 14ºC e mínima de 6ºC

Oeste - Máxima de 15ºC e mínima de 8ºC

