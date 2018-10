Até 23 de outubro, 223,9 mil catarinenses foram vacinados contra a febre amarela, informa relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive-SC), divulgado nesta quarta-feira. A vacina é a única forma de prevenção contra a doença.

— A nossa avaliação, enquanto equipe de imunização, é que ainda estamos com cobertura extremamente baixa. A vacina consegue fazer uma proteção individual, por isso é imprescindível que todos se vacinem — explica Vanessa Vieira da Silva, gerente de Imunização da Dive/SC.

Depois de recomendação feita em março pelo Ministério da Saúde, todos os moradores de Santa Catarina com idade entre 9 meses e 59 anos devem tomar a vacina contra a febre amarela. A previsão é que 3,3 milhões de pessoas sejam vacinadas em Santa Catarina até fevereiro de 2019.

Porém, ainda há dificuldades para ampliar a cobertura. Uma delas inclusive é a falta de informação de alguns profissionais de saúde que atendem nos postos. Vanessa explica que às vezes a informação demora a chegar em quem aplica as doses, principalmente em municípios maiores pela capilaridade. Se a pessoa tiver dificuldade para receber a dose, a orientação é informar o problema na Secretaria de Saúde do município.





A ampliação da vacinação para todos os municípios catarinenses está sendo realizada de forma gradativa, em seis etapas, com previsão de término em fevereiro de 2019. Quem já tomou uma dose da vacina não precisa tomar outra, já que, desde abril de 2017, a recomendação do Ministério da Saúde é de dose única.

Nos municípios catarinenses em que a ação de ampliação estiver ocorrendo, conforme o cronograma abaixo, a vacina contra a febre amarela será oferecida nas unidades de saúde. Nos demais municípios, a vacinação vai continuar nas unidades de referência, para evitar a perda de doses. Mas independentemente do calendário, quem não tomou a vacina pode procurar a sala de vacinação a qualquer momento, informa Vanessa.

Também está sendo feita a vacinação de casa em casa na zona rural de 14 cidades catarinenses desde junho, quando começou essa ampliação da vacinação nas áreas de maior risco de circulação do vírus .





Cronograma de ampliação da vacinação:

- Setembro/2018 (Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú)

- Outubro/2018 (Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder, Blumenau, Timbó, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros)

- Novembro/2018 (Apiúna, Botuverá, Brusque, Gaspar, Gabiruba, Ascurra, Doutor Pedrinho, Rodeio, Benedito Novo, Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles, Witmarsum, Balneário Piçarras, Ilhota, Luiz Alves, Penha)

- Dezembro/2018 (Itajaí, Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema, Navegantes, Porto Belo, Angelina, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista, Tijucas)

- Janeiro/2019 (Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara)

- Fevereiro/2019 (Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul, Turvo, Capivari de Baixo, Gravatal, Jaguaruna, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio, Tubarão, Garopaba, Imaruí, Imbituba, Laguna, Paulo Lopes, Pescaria Brava, Armazém, Braço do Norte, Grão Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho, Balneário Rincão, Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso, Urussanga.)





Situação da febre amarela em SC

Estado também contabiliza três casos de reação à vacina. Desde o início deste ano, um caso da doença foi confirmado, que foi a morte da moradora de Gaspar em janeiro. No ano passado inteiro, foram 17 casos suspeitos em SC, todos descartados. Até o momento não há circulação do vírus no Estado.

A Dive também monitora os possíveis casos em macacos, que são os primeiros a denunciarem a circulação do vírus, que atualmente é restrita ao ambiente silvestre. Até o momento nenhuma morte de macacos foi relacionada à febre amarela.





Quem não pode tomar a vacina?

Crianças menores de nove meses, mulheres amamentando crianças menores de seis meses, pessoas com alergia grave ao ovo, pessoas que vivem com HIV, pessoas em tratamento com quimioterapia ou radioterapia, portadores de doenças autoimunes.

Febre amarela: perguntas e respostas sobre a doença

Que grupos precisam ser avaliados antes da vacinação?

Pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves devem adiar a vacinação até a resolução do quadro, para não se atribuir à vacina as manifestações da doença; pessoas a partir de 60 anos nunca vacinadas; pessoas infectadas pelo HIV, sem sinais e sintomas da doença e com imunossupressão moderada, de acordo com a contagem de células.





Quantas doses são necessárias?

Desde 2017, o Ministério da Saúde resolveu seguir orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e recomenda apenas uma dose da vacina. Então aqueles que já tomaram uma dose da imunização não precisam mais se preocupar. Os viajantes que têm o certificado internacional da vacina contra a febre amarela já emitido, mesmo que esteja escrito que a validade está vencida, também não precisam fazer a renovação, segundo a OMS.





Onde se vacinar?

As doses estão disponíveis em salas de vacinação em todos os municípios do Estado. Confira os endereços aqui . Vale ligar para o posto antes para checar, já que pode ter horários e dias específicos de atendimento.

Leia também:

Catarinenses precisam se vacinar contra a febre amarela até fevereiro de 2019

Mais de 152 mil catarinenses da zona rural devem ser vacinados contra a febre amarela

Ministério da Saúde estende vacinação da febre amarela para todos municípios de SC

Febre amarela: perguntas e respostas sobre a doença



Mudanças no calendário: bebês de 9 meses devem tomar vacina contra febre amarela em SC