Apenas 40 cursos de graduação de Santa Catarina alcançaram o conceito mais alto na edição de 2017 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), aplicado a concluintes do ensino superior. O número corresponde a 8,2% do total de 483 cursos avaliados no Estado.

Numa escala de 1 a 5, a maior parte de graduações (199) obtiveram conceito 3 (41,2%), o mínimo da classificação considerada adequada. Outras 122 (25,2%) tiveram conceito 4. Além disso, 98 cursos (20,2%) tiveram desempenho 2 e nove cursos tiveram o conceito mínimo (1). Outros 15 ficaram sem conceito (SC), quando curso não reúne condições que possam estabelecer o cálculo, por exemplo, quando tem apenas um estudante participante.

Entre os cursos avaliados em Santa Catarina nesta edição, o de História (Licenciatura) da Universidade Regional de Blumenau (Furb) e o de Engenharia Civil do Instituto Federal de SC (IFSC), em Florianópolis, tiveram os conceitos mais altos. Já os mais baixos foram do curso de Música (Licenciatura) na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), em Lages, e o de Ciência da Computação da Universidade do Contestado (UNC), em Porto União.

Leia mais notícias sobre educação

Os dados referentes a 2017 foram apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação, na manhã desta terça-feira (9), em Brasília. Em todo o país, a média de cursos no conceito mais alto é menor, apenas 5,9% estão na faixa 5.

Quase 451 mil estudantes, vinculados a 10.570 cursos de 1.478 instituições, nas modalidades presencial e a distância, realizaram a prova em 2017 nos 26 Estados e no Distrito Federal. O Enade afere o desempenho de estudantes de diferentes graduações em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidos ao longo dos cursos. Além de ajudar o governo federal a montar um panorama da educação no país, os resultados também auxiliam as entidades participantes a rever, se necessário, seus projetos pedagógicos.

Completaram as provas estudantes das áreas de ciências exatas, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia (a cada ano, são testados alunos de um grupo de cursos diferentes).





Confira os conceitos de cursos de SC (por modalidade de ensino):

O estudante precisa comparecer à prova no dia marcado, mas não lhe é exigido um desempenho mínimo para que possa se formar. Basta fazer o exame para garantir o diploma. Por esse motivo, muitos especialistas questionam a validade do Enade para avaliar a qualidade dos cursos, já que não necessariamente haverá empenho do aluno para a obtenção de um bom resultado.

O Inep divulgou também um perfil socioeconômico e de comportamento dos participantes brasileiros. A maior parte dos respondentes não trabalha (37,8%), mas o segundo grupo mais representativo é formado por alunos que trabalham 40 horas semanais ou mais (33,8%). No quesito horas dedicadas aos estudos por semana, 41,1% estudam de uma a três horas, e 30%, de quatro a sete. Apenas 4% afirmaram somente assistir às aulas, sem nenhum complemento em casa.

Nas modalidades presencial e a distância, a maior parte dos alunos relatou ser o primeiro membro da família a estar concluindo o Ensino Superior. Quanto à renda, 27% têm rendimentos próprios, mas recebem auxílio da família ou de outras pessoas, e 26,6% não têm renda. Quase 70% frequentaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, e 21,7% dos universitários conquistaram a vaga por meio de políticas de ações afirmativas ou de inclusão social.



Números da prova no Brasil

Inscrições de estudantes concluintes 537.360

Estudantes concluintes presentes no exame: 450.995

Cursos avaliados: 10.570

Instituições de Ensino Superior participantes: 1.478

Áreas de avaliação: 44

Unidades da federação: 27

Municípios: 1.497



Áreas avaliadas

Bacharelados e/ou licenciaturas: Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras – Inglês, Letras – Português, Letras – Português e Espanhol, Letras – Português e Inglês, Matemática, Música, Pedagogia, Química, Sistema de Informação.

Cursos superiores de tecnologia: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores.





O que é o Enade

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma das avaliações que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado em 2004.

O objetivo do Enade é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação.

Leia também:

Número de matrículas em universidades públicas cai pela metade em cinco anos em SC

Ideb 2017: veja a nota das escolas em Santa Catarina