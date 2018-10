Os lojistas catarinenses estão mais propensos a contratar temporários nesta temporada. É o que aponta um lentamento feito pela Federação das CDLs de Santa Catarina (FCDL/SC), que mostra que a intenção de contratar temporários no varejo catarinense aumentou 10 pontos percentuais, no comparativo com o mesmo período do ano passado. A pesquisa aponta que 38,9% preveem abrir vagas nesta temporada. No ano passado, 28,9% dos entrevistados apontavam que havia essa possibilidade entre os meses de dezembro e fevereiro, atendendo à demanda do Natal e do verão.

Outros 46,56% dos empresários não planejam contratar nos próximos meses, sendo que ainda há considerável parcela (14,5%) de indecisos. O levantamento foi realizado pela entidade junto aos seus associados com atuação no varejo nas 20 cidades catarinenses de maior índice de potencial de consumo.

Apesar de os varejistas se mostrarem mais otimistas com as perspectivas para os últimos meses deste ano e a partir de 2019, ainda há cautela. Principalmente pelo comportamento do consumidor, que aguarda recuperação econômica, ainda em ritmo lento, diz a FCDL/SC. O resultado de vendas para o Dia das Crianças, por exemplo, apontou crescimento de 3,49% em relação ao ano anterior.

