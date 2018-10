O número de empregos formais para pessoas com deficiência (PCD) cresceu em 2017 em Santa Catarina. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho mostram que o contingente de pessoas empregadas neste grupo chegou a 23,4 mil no Estado, o que corresponde a 1% do estoque total de empregos no país. No Brasil, foram 441,3 mil empregos formais para pessoas com deficiência no ano passado.

Em relação a 2016, foram praticamente mil novos postos de trabalho preenchidos por PCD, o que representa um crescimento de 4,4%, abaixo do registrado no país (5,5%).

— Estes números mostram que o mercado para esses trabalhadores vem crescendo ano a ano no Brasil —diz o chefe de Divisão para Inclusão de Pessoas com Deficiência e Combate à Discriminação no Trabalho, João Paulo Reis.

Segundo a Rais 2017, em SC houve aumento de vagas formais preenchidas por trabalhadores com deficiências física, auditiva, visual e intelectual. A maior alta foi registrada para deficientes visuais, com crescimento de 14,3% em relação a 2016. Trabalhadores com deficiência física tiveram aumento de 5,7% e intelectual, 4,2%.

Essa expansão é impulsionada, segundo o Ministério do Trabalho, pela ação da pasta, orientando e fiscalizando as empresas para que a lei seja cumprida.

— A crescente fiscalização realizada pelos auditores fiscais do Trabalho para que as empresas cumpram suas obrigações legais tem contribuído para o aumento do estoque de empregos formais voltados para pessoas com deficiência e reabilitados, com sua inclusão no mercado de trabalho — comenta Reis.

No Estado, nas vagas preenchidas por pessoas com deficiência múltipla houve queda de 2,9%, e por reabilitados teve decréscimo de 3,8%.





O que diz a lei

Conforme a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é assegurada a proteção ao direito do trabalho deste grupo em condições de igualdade com as demais pessoas. Essa proteção inclui oportunidades e remuneração iguais por trabalho de mesmo valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho.

De acordo com o artigo 93 da Lei nº 8.213/91, conhecida como Lei de Cotas, as empresas com 100 ou mais empregados devem preencher entre 2% e 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. As empresas que têm de 100 a 200 funcionários têm de reservar, obrigatoriamente, 2% de suas vagas para pessoas com deficiência; de 201 a 500 funcionários, são 3%; entre 501 e mil funcionários, 4%; e empresas com mais de mil funcionários devem reservar 5% das suas vagas de trabalho para PCD.

