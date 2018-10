Mais de 125 mil catarinenses devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) neste ano. Distribuídas em dois domingos – 4 e 11 de novembro –, são 180 questões e uma redação para serem resolvidas em uma maratona que pode chegar a 10 horas e 30 minutos. O tempo para prestar o Enem é uma das mudanças desta edição: os candidatos terão 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática.

Horário de verão

Datas e horários do Enem 2018 em SC

Confira o cronograma da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio:

Dia 4 de novembro

Primeiro dia do Enem, com provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias

12h - Abertura dos portões

13h - Fechamento dos portões (lembrando que começou o Horário de Verão, então relógios devem ser adiantados em uma hora)

13h a 13h30min - Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30min - Início das provas

19h - Término das provas

Dia 11 de novembro

Segundo dia do Enem, com provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias

12h - Abertura dos portões

13h - Fechamento dos portões

13h a 13h30min - Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30min - Início das provas

18h30min - Término das provas

Dia 14 de novembro

Publicação dos gabaritos e dos cadernos de questões no site

Janeiro de 2019

Data ainda a confirmar para divulgação dos resultados individuais. O resultado será divulgado, por área de conhecimento, em janeiro de 2019, na Página do Participante (disponível no site) e no aplicativo Enem 2018. Tenha seu CPF e senha em mãos. Para os treineiros, que fizeram o Enem para uma autoavaliação dos seus conhecimentos, a divulgação irá ser pelo menos 60 dias depois da divulgação dos resultados finais.

Como são as provas

São quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, sendo as seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

O que levar no dia das provas

Itens obrigatórios:

Caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente

Documento oficial de identificação original com foto, como cédula de identidade, carteira de trabalho, passaporte ou CNH. Não será aceito qualquer documento em formato eletrônico ou cópia. Se o candidato perdeu ou teve o documento roubado precisará apresentar um boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro domingo de aplicação.

Aconselhável levar

Cartão de Confirmação de Inscrição

Declaração de Comparecimento impressa para assinatura do chefe de sala (caso precise do documento).

Itens proibidos

Borracha

Caneta de material não transparente

Corretivo

Dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes)

Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados imagens, vídeos e mensagens

Impressos e anotações

Lápis ou lapiseira

Tirar dúvidas e conferir locais de prova

Problemas para realização da prova

Os candidatos que comprovarem ter tido dificuldades logísticas e de infraestrutura, como corte no fornecimento de energia elétrica na hora do exame, podem pedir a reaplicação da prova pela Página do Participante. O prazo para a solicitação é 16 de novembro.

