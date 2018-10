A escritora e médium paulista Zíbia Gasparetto morreu na noite desta quarta-feira (10), aos 92 anos de idade. Ela faleceu em sua casa, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, no fim da tarde. Segundo amigos, lutava contra um câncer no pâncreas, desde o início de 2018. A informação da morte foi publicada na página oficial da escritora no Facebook.

"Hoje, o astral recebe com amor uma de suas representantes na Terra. Zibia Gasparetto, 92 anos, completou hoje sua missão entre nós e parte para uma nova etapa ao lado de seus guias espirituais, deixando uma legião de fãs, amigos e familiares, que foram tocadas por sua graça, delicadeza e por suas palavras sábias", afirmou a postagem.

De acordo com o G1, o corpo de Zíbia será velado a partir das 10 horas desta quinta-feira (11), no Cemitério de Congonhas. O sepultamento acontece no mesmo local, às 15 horas.





Biografia

Nascida em Campinas, em 29 de julho de 1926, Zibia ficou conhecida por popularizar os ensinamentos da doutrina espírita, de Allan Kardec. Seu primeiro livro, O Amor Venceu, teria sido psicografado à mão, inspirado por um espírito que ela denominava Lucius. Nos últimos cinquenta anos, o livro tornou-se um best-seller e inspirou uma peça homônima que foi assistida por mais de um milhão de pessoas.

A escritora iniciou sua trajetória em 1950, quando no meio da noite, começou a andar pela casa falando em alemão - idioma que não dominava na época. A seguir, procurou ajuda e seguiu os passos do espiritismo, movida pelos textos de Kardec. Desde então, além de O Amor Venceu, destacou-se entre os mais vendidos do gênero com obras como Eles continuam entre nós e A vida sabe o que faz.

Suas obras foram traduzidas para o espanhol, inglês e japonês. Zíbia foi casada com Aldo Luiz, falecido em 1989, com quem teve quatro filhos.

Em maio, seu filho Luiz Gasparetto morreu, também de câncer, aos 68 anos de idade.