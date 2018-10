Pela terceira vez, o governo federal alterou a data de início do horário de verão. Conforme a assessoria do Palácio do Planalto, o dia certo para adiantar o relógio em uma hora é 4 de novembro. As informações são do portal G1.

O horário de verão estava originalmente previsto para outubro. Para não atrapalhar as eleições, foi transferido para o dia 4 de novembro — mesmo dia da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para não confundir os estudantes, o Ministério da Educação (MEC) pediu que a data fosse trocada novamente, e o Planalto adiou para o dia 18. Agora, o governo voltou atrás e manteve o dia 4.

De acordo com a Casa Civil da Presidência, o decreto que faria a alteração para o dia 18 não foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e, por isso, não seria possível atender à demanda do MEC.

"Conforme decreto assinado pelo presidente Michel Temer, o horário de verão começará no dia 4 de novembro. Não haverá adiamento", informou a assessoria da Presidência ao G1.

