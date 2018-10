A Justiça Federal declarou ilegal a exigência, constante de Orientação Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB), de assinatura de dois médicos da mesma unidade do SUS no laudo de avaliação física de comprovação de deficiência, para obtenção da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis.

A decisão estabelece que é suficiente a assinatura do laudo por apenas um médico do SUS ou profissional conveniado. A determinação judicial tem efeitos para todas as pessoas com deficiência residentes em Santa Catarina.

A sentença é do juiz Leonardo Cacau Santos La Bradbury, da 2ª Vara Federal de Florianópolis, e foi proferida nesta quinta-feira, dia 18, em uma ação civil pública do Ministério Público Federal contra a União.

Entre outros fundamentos, o juiz comparou a situação com o reconhecimento da deficiência para fins de concessão da aposentadoria para pessoa com deficiência, que exige o laudo de um médico e de um assistente social. Para Bradbury, como a aposentadoria gera mais despesa, "não pode o Estado conferir tratamento mais gravoso no âmbito tributário em relação à seara previdenciária, sob a alegação de evitar supostas fraudes, quando o gasto no âmbito previdenciário de manutenção do beneficio é maior do que com a concessão da isenção do IPI sobre os veículos".

Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

