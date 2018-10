As matrículas para o ano letivo de 2019 começam no dia 19 de novembro e seguem até dia 23 de novembro para a rede estadual de Santa Catarina. A expectativa da Secretaria de Educação de SC é receber cerca de 100 mil novos alunos nas 1.073 unidades escolares em todas as modalidades no ensino fundamental e médio ofertadas pela rede. Haverá um segundo momento para a realização das matrículas, entre 4 e 7 de fevereiro.

A unidade escolar deve ser escolhida pelos critérios de zoneamento, sendo a mais próxima da residência do aluno ou do trabalho dos responsáveis legais. Confira aqui a localização das escolas.

Interessados para ingresso nas 109 escolas da Grande Florianópolis devem realizar a pré-matrícula online e até 28 de novembro apresentar a documentação diretamente na escola. Já nas demais unidades do Estado, o processo deverá ser feito somente presencialmente munido dos documentos:

• Certidão de Nascimento;

• Carteira de Identidade;

• Atestado de Frequência com indicação da etapa/ano em 2018 ou histórico escolar;

• Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores a matrícula);

• 1 foto 3x4; (opcional)

• Carteira de vacinação, para os estudantes do Ensino Fundamental

• Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis

Para realizar a matrícula no ensino fundamental é necessário a criança ter seis anos de idade até 31 de março de 2019. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o interessado para o ensino fundamental deverá ter 15 anos completos até o ato da matrícula e 18 anos para o ensino médio.





Pré-Matrícula Online

A pré-matrícula online estará disponível somente nas escolas da Grande Florianópolis e deverá ser realizada pelo site. Para efetivar a matrícula é necessário que o aluno (maior de 18 anos), pais ou responsáveis apresentem a documentação até 28 de novembro na escola.

Seis escolas com maior procura de vagas farão o processo por sorteio, sendo divulgado em 26 de novembro na própria unidade escolar. As escolas são: Instituto Estadual de Educação, EEB Jacó Anderle, EEB Intendente José Fernandes, em Florianópolis, EEB Prof Irmã Maria Teresa, EEB Vicente Silveira, em Palhoça, e EEB José Brasilicio, em Biguaçu. É importante lembrar que o alunos interessados em uma das seis escolas podem realizar a matrícula em outra escola para garantir a vaga.

