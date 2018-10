A dois meses de encerrar o prazo para pagamento do abono salarial ano-base 2016, 97,8 mil trabalhadores catarinenses ainda não sacaram o dinheiro. A quantia corresponde a 9,6% do total de profissionais que teriam direito ao benefício no Estado. Está disponível para saque R$ 70,3 milhões em SC, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta quarta-feira.

No país, ainda restam R$ 1,36 bilhão do abono salarial 2016 disponíveis para 1,85 milhão de trabalhadores brasileiros. Os beneficiários têm até 28 de dezembro para procurar uma agência bancária e sacar o dinheiro. Inicialmente, o prazo limite era 29 de junho, mas foi prorrogado após resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

A quantia a que cada trabalhador tem direito depende do tempo que ele trabalhou formalmente em 2016. Quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo (R$ 954). Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é R$ 80.





Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial ano-base 2016 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Empregados iniciativa privada

Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. O banco disponibiliza uma página para que o trabalhador consulte se tem direito a receber o valor. Para isso, é preciso informar o número do PIS (geralmente registrado na carteira de trabalho) e digitar a senha. Quem não tem senha, pode cadastrar uma na página de consulta.

Funcionários públicos

Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil. O banco disponibiliza um aplicativo que precisa ser baixado e instalado para que o trabalhador consulte se tem direito e o valor do benefício.

Leia mais:

Desaposentação: governo confirma que segurados do INSS podem ter que devolver dinheiro

PIS/Pasep 2017: 902,1 mil catarinenses ainda vão sacar abono

Saques do PIS/Pasep serão retomados em agosto