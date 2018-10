Em dez anos, Santa Catarina perdeu 312 leitos mantidos pelo SUS. É o que aponta um estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado nesta terça-feira. Já no Brasil, a queda foi de 41 mil leitos, o que corresponde ao fechamento de 11 vagas por dia.

No Estado, em 2008, eram 11.276 vagas de internação em hospitais públicos. Já em 2018, caiu para 10.964, o que representa uma redução de 2,7%. Só na Capital, a queda foi de 22,1%, passando de 1.213 para 944 na última década.

Mas se considerados também os leitos privados, SC teve aumento de vagas. Em 2008, eram 14.923, e agora são 15.262, um acréscimo de 2,1%. Mas não o suficiente para suprir o aumento populacional ocorrido no período.

— Mesmo com a abertura de leitos hospitalares, houve queda no índice de leitos por mil habitantes, em razão do aumento populacional expressivo — afirma o presidente da CNM, Glademir Aroldi.

A taxa em SC era de 2,4, há 10 anos, e agora é de 2,1 leitos a cada mil habitantes. Assim, o Estado não atende o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que seria entre 2,5 e 3 leitos para cada mil habitantes.

No país, considerando a quantidade de leitos hospitalares por especialidade, identificou-se que os leitos denominados outras especialidades, pediátricos e obstétricos apresentaram redução mais acentuada ao longo do período analisado, com -24,73%, -22,32% e -13,81%, respectivamente. Em contrapartida, os leitos de hospital-dia tiveram aumento expressivo, que reflete possivelmente a inclusão de procedimentos rápidos e tratamentos clínico, cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico, que ocupam o leito por um período máximo de 12 horas.

O mapeamento da CNM compilou dados do Sistema Único de Saúde do Brasil (Datasus), no portal do Ministério da Saúde. Também utilizou as bases das Informações de Saúde (Tabnet) – Rede Assistencial – Cnes Recursos Físicos; Hospitalar – Leitos Internação.

Leia também:

Santa Catarina perde 583 leitos pediátricos do SUS em oito anos

Catarinenses precisam se vacinar contra a febre amarela até fevereiro de 2019