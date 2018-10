Foto: divulgação / whatsapp



Após muita espera, o WhatsApp lançou, na quarta-feira (24), a funcionalidade de enviar stickers. Batizada no Brasil de "figurinhas", a novidade estava sendo testada há um tempo pela empresa. Aplicativos de conversação semelhantes, como Telegram e Facebook Messenger, já contavam com essa função. Em seu blog oficial, o WhatsApp explicou que sempre busca novos recursos para deixar as conversas entre amigos e família mais fáceis e divertidas.

Os primeiros pacotes de figurinhas já estão disponíveis para download, e a empresa afirma que desenvolveu um suporte para que criações de outras pessoas também possam ser usadas. Para isso, é necessário publicá-las na Google Play ou App Store. A empresa explicou como é o processo de criação em seu site.

O lançamento é gradual e deve chegar a todos os usuários nas próximas semanas.



Saiba como encontrar e usar as figurinhas:



Para encontrar os stickers, basta clicar na caixa de mensagens e no ícone ao lado. Depois, é só selecionar a figurinha desejada e ela será enviada automaticamente.

Foto: reprodução / whatsapp

Para fazer download de outras imagens, clique no "+" e depois no ícone com a seta para baixo. É só clicar em "transferir" e logo aparecerá nas suas figurinhas.

Foto: reprodução / whatsapp