O Globo Repórter desta sexta-feira (2) é uma mais uma produção especial da NSC TV. A equipe formada por seis profissionais da casa viajou a Andaluzia para mostrar a região que é berço das maiores tradições da Espanha. Foi lá que surgiram as touradas modernas e o flamenco.

O programa vai percorrer a rota dos Pueblos Blancos. Pequenas aldeias no alto das montanhas. Uma das mais impressionantes é Setenil de Las Bodegas. Lá é possível construir uma casa erguendo uma única parede. O resto é rocha.

O Globo Repórter também vai mostrar a rainha dos Pueblos Blancos. A espetacular Ronda, que foi cenário da novela Deus Salve o Rei.

Outra atração do programa é o Caminito del Rey. São 8 quilômetros de passarelas penduradas num desfiladeiro de dar vertigem. Esta trilha já foi considerada uma das mais perigosas do mundo.

Outro lugar imperdível é Torcal de Antequera, uma floresta de pedras que nasceu no fundo do mar.

A Andaluzia produz mais de 20% de todo o azeite de oliva do mundo. O programa vai apresentar as últimas pesquisas sobre o chamado ouro líquido. Elas revelam que o azeite é capaz de combater o Alzheimer e proteger contra o câncer de mama. O programa também vai contar quanto azeite a gente deve consumir por dia para ter mais saúde.

A equipe também se aventurou Via Verde do Azeite, uma trilha que cruza com a rota dos castelos. As imponentes fortalezas são herança da época em que muçulmanos e cristãos disputaram a península Ibérica.

O programa vai mostrar ainda um pedacinho da Grã Bretanha ao sul da Península Ibérica: Gibraltar. É nesse pequeno território que vivem os únicos macacos livres da Europa.

A equipe da NSC rodou 1800 quilômetros para gravar o programa que vai ao ar nesta sexta-feira, depois da novela Segundo Sol.