Parece que está mais quente do que mostra o seu termômetro? Você está certo. É porque a combinação de temperatura e umidade tem impacto sobre como sentimos o calor.

Quando a umidade está muito alta e o dia está quente, a transpiração do corpo é afetada. O suor demora mais para evaporar e por isso temos a sensação de que está abafado e ainda mais quente do que a temperatura registrada no momento.

Às 13h desta terça-feira, por exemplo, com 36°C e 73% de umidade relativa do ar, o Bairro Vila Nova, em Joinville, no Norte do Estado, tinha 56°C de sensação de calor. O pico de calor no verão costuma ser às 15h. Na segunda-feira, Botuverá teve sensação de 50°C.

Segundo Marcelo Martins, meteorologista da Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, o índice é usado para se ter um padrão mais aproximado de como a maioria das pessoas sentem as condições meteorológicas. Além do índice de calor, também é calculada a chamada sensação térmica nos dias mais frios, que considera a velocidade do vento e a temperatura.

Conforme o meteorologista, os cálculos foram adotados pela Organização Meteorológica Mundial (WMO), que recomenda aos institutos de meteorologia de todo o mundo a seguirem diretrizes na instalação das estações para padronizar a medição.

Entre as recomendações estão manter os sensores e termômetros num compartimento de madeira na sombra, a 1,5 metro do chão (que deve ser um gramado), local com incidência média de vento de 20Km/h, sem obstáculo para os raios solares do nascer e do pôr do sol.

Por isso, o índice de sensação considera a percepção de calor de uma pessoa num ambiente aberto, sem ar-condicionado, com sombra.

– Esse é um cálculo empírico e bem próximo da realidade. É um fator médio do que as pessoas realmente sentem – explica Martins.

Por isso, esqueça o que o termômetro da rua indica. Como eles costumam ter cobertura de metal, estão diretamente expostos no sol e não calculam a umidade do ar, não indicam nem a real sensação de calor, nem a temperatura correta.



Para calcular a chamada sensação de calor, a Epagri Ciram disponibiliza uma calculadora online. Siga o passo a passo para saber o quão quente está na sua cidade, lembrando que o pico é sempre às 15h:

1º Passo - Colete os dados

Acesse a ferramenta Agroconect, da Epagri Ciram clicando aqui

2º Passo - Selecione a cidade

Para facilitar o levantamento, busque pela sua cidade (assinalado em laranja), que o sistema indicará as estações disponíveis no mapa.

3° Passo - Anote a temperatura



No menu da direita (assinalado em laranja), vá em "Variáveis Meteorológicas", clique em "Temperatura (°C)" e selecione "Instantânea", para saber a temperatura em tempo real.

4º Passo - Verifique a Umidade Relativa do Ar

No menu à direita, vá em "Variáveis Meteorológicas" (assinalado em laranja) e clique em "UR(%) Instantânea". Anote o dado que for indicado para a sua cidade.

5º Passo - Acesse a calculadora

Vá até à calculadora da Epagri Ciram, clicando aqui



6º Passo - Digite os dados

Na calculadora de "Índice de Calor", digite primeiro a temperatura coletada anteriormente e depois a umidade relativa do ar. Procure usar números redondos e evite vírgulas, pontos e sinais.

7º Passo - Descubra a sensação de calor

Ao clicar em "Calcular", o resultado da sensação de calor será mostrado ao lado.

