A verdade é que nunca dá pra saber ao certo se o dia vai ser de praia ou se a chuva (ou até o frio) vai chegar de surpresa no meio da tarde. O nosso colega meteorologista Puchalski que o diga, já que suas previsões do tempo são muitas vezes incompreendidas, com sol, nuvens e temporais em um mesmo dia. É, Floripa é assim mesmo.

Em uma dessas tardes de verão e chuva, fomos à praia da Joaquina com uma pergunta em mente: por que as pessoas não estavam em casa vendo Netflix, no ar condicionado? O dia estava abafado, tá certo, mas os pingos que caíam do céu eram gelados e grossos, o suficiente para desanimar a dupla de repórteres doDC pelas Praias a sair de casa. Mas. diferente de nós, muita, mas muita gente mesmo, curtia à Joaca na chuva. Clica aí embaixo:





De fato, todos os abordados pela reportagem eram turistas de cidades não litorâneas, ou seja, tanto faz se está chovendo ou não: o que vale é aproveitar as férias e matar um pouco das saudades da água salgada. A Jucileide resumiu bem:

— Sair de Brasília pra vir aqui e perder a praia, não adianta — conta Jucileide Dias, que tinha apenas três dias para curtir a Capital e pegou chuva em todos eles.



*Os repórteres do DC Pelas Praias estão diariamente circulando pelo litoral catarinense durante o verão. Acompanhe aqui e nas redes sociais do DC a nossa cobertura da temporada.