Em 2013, um desavisado uruguaio disputou a Meia Maratona em Floripa e, no final, entrou em uma prainha na Beira-Mar Norte para se refrescar. Na época, a imagem dele com água até o joelho assustou os moradores na Ilha, que sabem que ali não dá para dar um mergulho há muito tempo. Mas não é por isso que os turistas tenham que deixar o passeio de fora - ali na região do Trapiche, é possível alugar bicicletas, tomar um caldo de cana com pastel ou simplesmente contemplar a bela vista.

Na temporada, até o dia 5 de fevereiro, há ainda a embaixada do projeto Floripa Tem, que empresta gratuitamente skates, bicicletas e patins diariamente, das 10h às 19h. É possível também carregar o celular, usar a wi-fi, brincar de escalada e slackline. Neste domingo, o encerramento do projeto vai ter show gratuito do Marcelo D2 e Reis do Nada, a partir das 17h. Neste dia, excepcionalmente os empréstimos vão até às 14h por causa do evento. Vale conferir - chega a ser lindo de ver a galera ocupando o espaço público na maior good vibes.

Quem quiser uma bicicleta diferente pode alugar modelos tipo ¿centopeias¿, com lugares para duas, três ou quatro pessoas. Os preços variam de R$ 15 a R$ 30 e é possível alugar diariamente das 18h à meia-noite. Nos fins de semana, a partir das 16h.



Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Comida

Durante o ano inteiro, há também barraquinhas de comidas, como pastel e tapioca (com preços que vão de R$ 8 a R$ 15, e caldo de cana (de R$ 4 a R$ 6). Tem também água de coco, crepe e outras comidinhas. O bar que fica no local vende picolés, guloseimas e cervejas - mas tem que se preparar antes de ir, porque ele não aceita cartão. Ele abre todos os dias, das 7h30min à meia-noite.



Casal gaúcho garantiu a selfie Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Simplesmente de boas

Cristina Araújo Caldas e André Luís, turistas de Porto Alegre, estão na Capital de férias há um mês. Costumam ir na Beira-Mar caminhar e olhar o pôr-do-sol.

— Ficamos descansando no pufe, usamos internet ali no Floripa Tem. Não aluguei as bikes porque estou com problemas no joelho. Mas é muito bom. É um passeio diferente. A sempre vem, quando a ponte estava ligada a gente vinha mais à noite — conta Cristina.

Já o paulista Eduardo Alexis, que está de férias em Florianópolis, costuma ir correr e alugar bikes. Escolheu se hospedar no Centro para aproveitar a pista de corrida da Beira-Mar e pelo fácil acesso a todas as regiões da Ilha.

— Já fui na praia de manhã e estou dando uma relaxada aqui. Tô esperando baixar o sol para correr — diz enquanto meditava.





Paulista quando vê o mar fica assim, apenas contemplando Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Passeios

Até março, barcos saem diariamente do Trapiche para passeios até a Ilha de Anhatomirim (R$ 75 por pessoa ou R$ 55 reserva antecipada), de seis horas de duração, e um city tour marítimo pelo Centro (R$ 10 por pessoa), com duração de 30 minutos. O city tour tem saídas de hora em hora, das 17h às 21h. Mais informações pelo WhatsApp (48) 98405-1441.

