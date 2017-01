Foto: Elvis Palma Fotografias / Divulgação





Durante todo o domingo, a orla da Laguna ficou colorida com as centenas de guarda-sóis, cangas e cadeiras espalhadas pela areia. O dia ensolarado e com temperatura média de 28ºC foi perfeito para aproveitar se banhar em uma das 18 praias da cidade. No Mar Grosso, um dos pontos mais procurados por moradores e turistas, a faixa de areia ficou tomada.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Laguna, nenhuma ocorrência de afogamento ou acidente no mar foi registrada durante o domingo. O dia foi de bastante movimento, e mesmo com alguns momentos de tempo nublado, ninguém arredou o pé da praia.



No final do dia, a saída de Laguna registrou pontos de congestionamento. Segundo a moradora de Criciúma, Carine Brunel, que passou a final de semana na praia, a família encontrou pelo menos 10 quilômetros de lentidão até chegar à BR-101. Na rodovia federal, o trânsito fluiu normalmente nos dois sentidos.

