Já pensou passar o verão numa casa de cinema? Andar por aí com motorista particular? Serviços alternativos em Santa Catarina permitem que você tenha a vida que sempre quis por preços acessíveis, ainda mais se puder dividir a conta com amigos ou familiares.

Na quinta reportagem da série Turismo no Quintal, veja dicas para alugar casas de temporada em Santa Catarina, saiba como dividir os custos de uma viagem ou alugar um carro para explorar cada cantinho da cidade escolhida para as férias.

Clique aqui ou na imagem abaixo e navegue pela reportagem especial:

Todas as sextas-feiras, até o fim de fevereiro, o DC publica uma nova reportagem da série Turismo no Quintal, para apresentar opções de meios de transporte, roteiros, formas de se hospedar e conhecer os destinos badalados e os menos conhecidos do interior de Santa Catarina.



