Se tem uma coisa que bombou nesse verão foi o chamado sacolé! Só que o tradicional suco de frutas congelado no saquinho, que sempre fez sucesso com a criançada, entrou na onda da gourmetização. E aquele velho sabor da infância ressurgiu cheio de novidade!



O casal Péricles e Albeísa apostou na produção de sacolés nesta temporada e comercializa mais de 20 sabores. Entre as opções estão com frutas e iogurte natural, ou o mais tropical que leva água de coco. Um dos destaques da linha fit é o cor do verão, feito com ingredientes que têm betacaroteno. Pra quem não se importa tanto com as calorias, tem sacolé com leite ninho, Nutella e chocolate com ganache. Na linha alcoólica, os geladinhos são feitos com vodca e cachaça, como o caipirinha de morango, de limão e caipicoco.

Para quem ficou com vontade de experimentar, o contato é Cai Bem Geladinho.



Ah, também dá pra fazer o sacolé em casa. Anote as receitas:



Ingredientes para o sacolé de caipirinha de morango Foto: Programa Mistura / Programa Mistura

Geladinho Caipirinha de Morango

Ingredientes:

1 dose de vodca

1 dose de água

1 dose de leite condensado

3 morangos



Modo de fazer:

1. Corte uma fatia de morango e coloque dentro do saquinho.

2. Leve ao liquidificador todos os ingredientes (vodca, água, leite condensado e morangos. Lembrar de tirar as folhinhas de talo dos morangos).

3. Bata por um minuto.

4. Pronto! Agora é só preencher o saquinho de geladinho e levar ao freezer por 48 a 72 horas.



Geladinhos de chocolate com ganache Foto: Programa Mistura / Programa Mistra

Geladinho de Chocolate com Ganache

Ingredientes:

75g de chocolate em pedaços

70% cacau

75g de chocolate ao leite em gotas

1 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 medida de leite (a mesma do leite condensado)

Chocolate em gotas (pra rechear os saquinhos)

Modo de fazer:

1. Derreta o chocolate com o creme de leite no microondas em banho maria (para fazer um ganache).

2. No liquidificador bata o ganache com o leite condensado e o leite.

3. Pronto! Agora é só preencher os saquinhos recheados com as gotas de chocolates e levar ao freezer por pelo menos 24h.



