Na tarde desta segunda-feira, na praia do Campeche, alguns dormiam e outros já se preparavam para curtir a folia mais tarde - a atendente da primeira barraquinha da praia confirmou: entre os praieiros em clima de Carnaval, o álcool estava mais popular que a água.

Um grupo de amigos do Norte e Nordeste do país que comia uma porção de camarão planejava ir para Santo Antônio de Lisboa mais tarde, mas reclamou da falta de divulgação da programação do Carnaval da Ilha.

— A gente não fica sabendo. Moro na Barra da Lagoa e soube do Carnaval no bairro um dia antes. Achei organizado e seguro, mas falta mais agitação nessa cidade, é Carnaval, gente. Na praia era pra ter som e não tem nada — diz Alexia Lindoso, do Maranhão.

— Ano passado a gente tava aqui e não fez nada porque não sabia. Esse é o primeiro Carnaval que vamos curtir — completa Jamilly Sousa, do Sergipe.

Outro grupo de amigos gaúchos que alugou uma casa no Campeche ia curtir o Carnaval pós-praia no El Fortin, clube de Porto Belo.

— Ontem a gente ficou em casa descansando, tinha muito trânsito para sair. Praia cansa, mas hoje a gente vai sair para aproveitar bem as férias. A gente gosta das festas de música eletrônica — conta Marcella Antonella.

Daiane Paim, Ricardo Coelho Paim, Laura Santos e Manoel Santos Neto: fórmula para o Carnaval perfeito Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Dividir a programação entre praia e festa também foi a solução encontrada pelos mineiros Daiane Paim e Ricardo Coelho Paim, que estavam acompanhados de Laura Santos e Manoel Santos Neto, de Florianópolis.

— É o segundo ano que viemos no carnaval. Amamos. Fomos ver os desfiles das escolas de samba e hoje vamos para Santo Antônio, um lugar que eu gosto muito — diz Daiane.

— A nossa programação tem um pouco de Carnaval, um pouco de praia, um pouco de gastronomia e um pouco de etílico — brinca Manoel. Seria a fórmula para um Carnaval perfeito?



Terça-feira deve ser de praia

A notícia da previsão do tempo é boa: não vem chuva forte por aí. Conforme a Epagri/Ciram, no Litoral Sul ao Norte do Estado, há presença de mais nuvens e chance de chuva fraca e isolada, devido à baixa pressão no mar entre o litoral de São Paulo e o Norte de SC. Nas demais regiões, o tempo fica mais seco, com sol e poucas nuvens e chuva apenas isolada, na tarde e noite.

As temperaturas ficam elevadas, principalmente no Oeste. Já o vento é fraco a moderado, de sudeste a leste no litoral e de leste a nordeste no interior.

A Quarta-feira de Cinzas terá predomínio de sol em SC, com mais nuvens no Norte e na Grande Florianópolis. Há previsão de pancadas de chuva isolada associada ao calor na tarde e noite.

