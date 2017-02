A cena nos fins de tarde de verão na Barra de Ibiraquera, em Imbituba, é bem colorida e movimentada. Graças ao forte vento nordeste e ondas que há por lá, o local começou a atrair atletas de windsurfe e kitesurfe há cerca de três décadas e foi se desenvolvendo graças aos esportes. Na lagoa homônima que desemboca no mar, ainda se pode praticar o stand-up paddle.



— Aqui tem um contexto que contribuiu para a prática de esportes radicais e outros nem tanto. O atleta de kite vai ali e pega ondas que são umas das melhores do Brasil. O stand up também, dá pra fazer na na lagoa ou nas ondas. É um monte de coisa que tá no mesmo lugar. O cara pode estar num lugar seguro, na lagoa, olhando um atleta fazendo manobra no mar — explica Ivan Floater, presidente da Associação Brasileira de Stand Up Paddle e morador do local.

— Quando não tem vento ou onda, ainda dá pra andar de bicicleta, fazer trilha¿ é um monte de coisa que conseguiu configurar isso aqui como um super polo esportivo — finaliza.

Esporte ajudou a desenvolver a localidade

A história do restaurante Tartaruga, que fica na beira da lagoa e em 2017 completa 30 anos, se confunde com a do kitesurfe: de pequeno rancho, o local serviu de ponto de encontro e alimentação para os primeiros atletas à procura dos ventos e ondas da praia, reconhecida como um dos melhores pontos de prática do esporte à vela do Brasil.

— Os antigos viviam só da pesca e agricultura. Depois, os velejadores começaram a vir e alugar as casas. Hoje, não tem quem não viva disso — conta Kleber Marques.

O restaurante é todo decorado com pranchas cedidas pelos atletas. A primeira delas foi dada pelo Pantera, o Celso Araújo, um dos primeiros a praticar o esporte ali.

Lagoa - mais segura e tranquila que o mar



Na Barra de Ibiraquera, banhistas e atletas dividem o espaço em harmonia. Tem diversão para todos os gostos: enquanto crianças e famílias aproveitem a lagoa, aqueles que curtem onda e esporte radical vão para o mar.

O argentino Daniel Reggio, hospedado em Garopaba, era um dos poucos não-atletas na extensão de areia da praia, longe da lagoa. Ele não sabia que a praia era famosa pelos esportes do vento quando decidiu visitá-la.

— O vento não passa nunca? — brincou, não sem emendar um "hermosa, apesar do vento".

Dicas para curtir com segurança

Quando na lagoa, os banhistas devem cuidar com as correntes de retorno entre ela e o mar e ficar atentos às bandeiras vermelhas. Já a bandeira verde indica que o lugar está seguro para passagem para o outro lado _ a lagoa é rasa.

Já a Barra de Ibiraquera é uma praia considerada intermediária, ou seja, nem tranquila nem perigosa, mas tem bastante índice de arrastamento, segundo os guarda-vidas que atendem o local.

Uma curiosidade

Naturalmente, a lagoa não possui ligação com o mar. Para garantir a renovação das águas e preservar a pesca na região, é realizada a abertura de sua comunicação com o mar. A decisão é baseada em critérios como o volume de água da lagoa, as condições da maré e a presença de peixes e larvas de camarão no mar. A ação permitir a entrada dos peixes e camarões para pesca e também ajuda a preservar a qualidade da água da lagoa.

Cable park permite treino em ambiente controlado



Pertinho da Barra de Ibiraquera, na escola de paraquedismo SkyZimba, é possível se divertir e se exercitar em um cable park, estrutura com roldana, cabos de aço e motor e uma piscina de 150m que permite treinar wakeboard sem lancha e até o kitesurfe, já que ambos os esportes possuem uma pegada similar. Uma corda com uma barra são ligados à roldana acionada por controle remoto - basta o atleta subir na prancha e se segurar na barra.



— É possível aprender e praticar. Foi feito pra substituir a lancha do wakeboard, que é cara.Depois virou esporte, com liga mundial e tudo. E ainda é usado para aprender kitesurfe. O pessoal usa muito pra treinar manobras da modalidade freestyle. Como o ambiente é controlado, fica muito mais rápido. Caiu já tá andando de novo — explica Jailson Limana, um dos sócios da SkyZimba.

O Léo Cardoso testou!

"Em meia hora você vai estar andando". Confesso que duvidei. Na linguagem dos esportes radicais, sou muito "prego". Se você assistiu ao vídeo sobre a oficina de surfe com o Guga Arruda você deve ter percebido. Mas eles falaram com tanta convicção que eu resolvi tentar. Coloquei colete, capacete, prancha no pé e lá fui eu. Sob orientações precisas de "finca o calcanhar na água", "estica o braço", "agora é só subir" e por vezes chamadas de atenção do tipo "você precisa relaxar, está muito tenso" e "fica calmo que vai dar", de uma hora para outra eu me vi de pé, deslizando sobre a água e - vejam só - segurando a barra com apenas uma mão. No fim das contas os meninos não estavam de todo errado: foram mais ou menos 40 minutos até eu estar andando de cable park. Fica agora a vontade de praticar mais e de continuar me desafiando. A sensação de conseguir fazer algo que você julgava impossível, ou que você se convenceu por algum motivo que não conseguiria, é boa demais.

Assista ao vídeo:

Quanto custa para praticar esportes em Ibiraquera

Aula surfe avulsa R$ 95, três por R$ 235 ou cinco por R$ 325

Aula kitesurfe R$ 240 hora/aula - são indicadas de seis a 10 aulas para dominar equipamento

Aluguel de prancha de surfe R$ 40 a hora



Kite & Surf

(48) 3255-1251



Aluguel de prancha de stand up R$ 30 hora ou R$ 20 30 minutos

Ibiraquera adventures

(48) 99102-4433

Cable Park R$ 120 hora individual (com até 3 pessoas se revezando no equipamento) ou R$ 300 hora fechada para grupos de no máximo cinco pessoas

SkyZimba

(48) 99151-1525

www.skyzimba.com.br

