Se o Carnaval marca o fim da temporada de verão e o começo do ano para muitos, o último #DCpelaspraias vem reviver tudo de bom que curtimos nesta estação. O calor deve se manter por mais algumas semanas, então relembre nossas melhores dicas e programe-se!



Os churros de BC

Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

Certamente engordamos alguns gramas depois de experimentar os melhores churros da orla de Balneário Camboriú. Algumas das barraquinhas da orla da Avenida Atlântica têm apenas 25 passos de distância entre uma e outra (sim, a gente contou). Encontramos churros de sorvete, versões assadas e até opções salgadas. Nhami!



Sorvete artesanal

Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agencia RBS

Para quem gosta de sorvete, vale conferir uma lista de gelaterias artesanais da Capital catarinense. Afinal, toda época é boa para comer a delícia gelada. Confira as dicas.



Dica para o verão que vem

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Uma das coberturas mais legais que fizemos foi a da Mystik, festa que ocorre nos domingos de janeiro no Music Park, em Floripa, especialmente para os hermanos. Curtimos uma madrugada (a festa bomba a partir das 2h) de música latina e pop e uma energia invejável dos argentinos.



Água doce

Foto: Leo Cardoso / Agencia RBS

O nome da série tem a ver com praia, mas a gente se apaixonou mesmo pela água gelada e doce de cachoeiras e cascatas da região. Vale muito a pena conhecer o Poção, no Córrego Grande, em Floripa, e a Cascata Encantada, em Paulo Lopes. O Poção fica entre a UFSC e a Lagoa da Conceição e tem uma queda d¿água de cerca de cinco metros, cercada por paredões de pedra, e uma piscina natural que pode chegar a quatro metros de profundidade. Já para chegar na Cascata Encantada é só seguir as placas indicativas na BR-101 – lá, além de uma estrutura com piscinas de água natural, há um deck com uma altura de três metros, para a água, em uma parte cuja profundidade chega a quatro. Quem for mais corajoso pode subir uma pequena trilha e pular de uma plataforma que fica a sete metros do poço, que neste ponto atinge seis metros de profundidade.



Imbituba

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

No Litoral Sul, a sugestão é: acorde cedo e vá ver o nascer do sol na Praia do Rosa. Visual esplêndido e perfeito para aquele momento #gratidão.

Até o próximo verão!



