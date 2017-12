Santa Catarina começa a temporada de verão com quatro locais com o selo Bandeira Azul, título de programa internacional de certificação ambiental para praias, marinas e embarcações. A Praia Grande, em Governador Celso Ramos, e a Lagoa do Peri, em Florianópolis foram aprovados por mais um ano, além da marina Iate Clube de Santa Catarina, na Capital. A novidade deste ano é que o Estado teve a primeira embarcação sustentável aprovada na América Latina, da operadora Água Viva Mergulho, também da Capital. Das dez bandeiras no Brasil para esta temporada, quatro estão hasteadas no Estado.

E a expectativa é que este número suba ainda mais na próxima temporada. A coordenadora nacional Bandeira Azul no Brasil, Leana Bernardi, lembra que Balneário Camboriú tem três praias na fase piloto, a Praia do Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras, e que podem receber a certificação em 2018. Além disso, é possível que Governador Celso Ramos consiga certificar novamente a praia de Palmas - que perdeu a bandeira no ano passado pelo critério de balneabilidade. O município inscreveu outras duas praias no projeto piloto: Magalhães e Baía dos Golfinhos.

Segundo Leana, as cidades de Balneário Piçarras e Bombinhas também estão em negociação, inclusive já receberam visitas e relatórios da entidade, porém ainda não definiram as praias que devem fazer parte do programa. Para uma praia receber a classificação da Bandeira Azul, a prefeitura precisa encaminhar a solicitação e então entrar no projeto piloto. Serão dois anos para o local cumprir todos os critérios do programa. Depois passará por uma avaliação nacional e internacional.A coordenadora reforça o protagonismo de SC nas certificações, além da importância para o turismo na região:

_ É uma característica do Estado investir mais em turismo. Temos tido sempre boa aceitação dos municípios. Nosso verão em SC é super concorrido e as pessoas vêm e encontram muitas praias com problemas. Esse público que vem de longe e vai ficar mais tempo procura um diferencial e essa certificação pode dar esse diferencial. E o público do exterior também dá muito valor para ações de cuidados do meio ambiente, sustentabilidade e educação ambiental. Então a certificação coloca esses lugares na vitrine mundial.

Para Leana, a expectativa é que mais praias e marinas catarinenses participem do programa, até porque a sede da empresa é no Estado. Além disso, como mudou a gestão dos municípios, é um período para novos projetos.

Sobre a certificação da embarcaçação sustentável, Leana lembra que essa modalidade iniciou mundialmente no ano passado com 30 empresas e neste ano foram 70 aprovadas.

_ É bem importante para o público, principalmente para o público europeu que conhece mais a certificação, sentir a tranquilidade de ter aqui empresas no mesmo nível que eles conhecem lá _ acrescenta.

Por dentro da certificação

A Bandeira Azul é uma certificação com respaldo da ONU, Organização Mundial de Turismo, Organização Mundial de Saúde e Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente nacional, e comprova que o lugar tem um projeto de sustentabilidade para manter as características de um bom lugar para curtir o verão. O programa faz certificações em três categorias: praias, marinas e embarcações de turismo. E tem como base quatro pontos fundamentais: qualidade da água, segurança, gestão e educação ambiental.

O Programa Bandeira Azul iniciou na França em 1985 e em 2004 chegou ao Brasil. O programa é gerido pela ONG Fundação para Educação Ambiental (Foundation for Environmental Education - FEE ) e no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede, de Florianópolis.

PONTOS APROVADOS PARA A TEMPORADA 2017/2018

Praias

Praia Grande - Governador Celso Ramos/SC

Lagoa do Peri - Florianópolis/SC

Praia do Tombo - Guarujá/SP

Prainha - Rio de Janeiro/ RJ

Praia de Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe, Ilha do Frade - Salvador/BA

Marinas

Iate Clube de Santa Catarina (sede centro) - Florianópolis/SC

Marina Costabella - Angra dos Reis/RJ

Marinas Nacionais - Guarujá/SP

Marina Kauai - Ubatuba/SP

Embarcações de Turismo Sustentável

Água Viva Mergulho - Florianópolis/SC