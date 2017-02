Destino procurado por quem está em busca de qualidade de vida e de um ritmo menos acelerado, Florianópolis acompanha tendência mundial de valorizar cada pequena realização do dia a dia. No vídeo abaixo, o Viver SC mostra um pouco dos encantos que levam as pessoas a ter conexão mais forte com a natureza quando se mudam para a região da Capital catarinense. Confira:

