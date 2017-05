Sempre fui uma pessoa muito mais voltada para o litoral do que para o interior. Por isso, fazer o Viver SC no Oeste foi um desafio e uma descoberta que superou as minhas expectativas. Tive a chance de debruçar o meu olhar como repórter fotográfico sobre uma região ainda pouco explorada por mim.

Eu e a motorista Ana Paula dos Santos percorremos em 12 dias mais de 2 mil quilômetros e visitamos mais de 20 cidades, desde o Extremo-Oeste até o Vale do Contestado, durante a produção deste caderno. Exploramos muitos lugares e conhecemos gente que se orgulha das raízes e valoriza sua terra. Nossos olhares se perderam no horizonte, admirando as imensas plantações de soja e milho. Tudo tão colorido, mas em alguns casos, tão seco e sem vida.

O Oeste é repleto de paisagens naturais de tirar o fôlego. Em Xanxerê, chamou a atenção a Cascata S´Manella, queda d´agua com mais de 30 metros. Na reportagem principal, feita na cidade de Guaraciaba, mostramos como é produzido o queijo tipo Grana Padano. Escolhi esse tema por se tratar de um campo do agronegócio que só cresce na região, revelando a pujança do setor leiteiro.

Também revelamos toda a beleza arquitetônica de Treze Tílias, fundada por austríacos que chegaram à cidade em 1933. Lá também encontrei cores vibrantes e formas que me chamaram a atenção e renderam um ensaio à parte, que você confere aqui. Em uma espécie de almanaque, compilei algumas curiosidades e as belezas ímpares que encontrei.

Ao desbravar o Oeste me deparei com um povo que veste a camisa do trabalho e da paixão por tudo que vem da terra. Espero que, assim como eu, você se surpreenda com tudo o que a região tem a oferecer!

