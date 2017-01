A tensão estava no ar durante a votação na Câmara de Vereadores do pacote de medidas do prefeito Gean Loureiro para aliviar as contas de Florianópolis. Desde cedo, os servidores públicos do município, categoria afetada pelas propostas do Executivo, cercavam o prédio. O confronto dos manifestantes com a Guarda Municipal, que parecia questão de tempo, confirmou-se e resultou em reação com spray de pimenta e gás lacrimogêneo – um conflito em que ninguém sai ganhando. Principalmente quando se observa que a razão de existir tanto de um lado quanto de outro é servir à cidade.

Florianópolis, 24 de janeiro de 2017.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS