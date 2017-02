O gosto da construção civil de Balneário Camboriú pelos arranha-céus chegou a um patamar inédito: entre prédios prontos, em construção e em fase de aprovação, a cidade lidera 9 das 10 primeiras posições de edifícios residenciais mais altos do país na lista do The Skyscraper Center, produzida pela organização não governamental Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). Uma conquista que divide opiniões. Ora comparada a Dubai, ora considerada um delírio de grandeza, a orla mais vertical do Brasil levou construtoras a se especializar em obras superlativas e criou uma nova cultura no mercado.

Em meio a milhares de apartamentos à beira-mar, já não basta ser luxuoso, é preciso oferecer o céu.Ainda em construção, as duas torres do Yachthouse by Pininfarina – parceria entre a Pasqualotto & GT e a empresa de design da Ferrari – respondem pelo 1o e o 2o lugar no país, com impressionantes 270 e 271 metros de altura cada uma. A construtora é a mais recente integrante do seleto grupo das donas dos superprédios e nunca escondeu o desejo de bater o recorde.



Foto: Arte / DC