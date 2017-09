Linha da vida: as memórias dos catarinenses que alcançaram um século de idade /

Se as mãos guardam a linha da vida, nas palmas de Adelina, Nilda e Octávio, o traçado parece não encontrar fim. Com mais de 100 anos de vida, acumulam marcas e histórias. As mãos que tramavam rendas de bilro agora estão cobertas pelas rugas. As que agilmente despachavam documentos completam o caça-palavras. Aquelas que entalhavam madeira empurram a cadeira de rodas. Contrariam as estatísticas, são sobreviventes. Reclamam por envelhecer, mas esperam que essa linha na palma da mão continue aumentando.

Os centenários ainda são raros no Estado - no levantamento mais recente feito pelo IBGE, eram 405 - mas a tendência é que isso mude nos próximos anos. Eles fazem parte da faixa etária que mais cresceu em Santa Catarina entre 2000 e 2017. No início do milênio, eram 5,2 mil pessoas acima de 90 anos. Neste ano, o número quadruplicou - o que representa o maior crescimento do país no período.

Diante dos desafios de pensar em políticas públicas para esse grupo em ascensão, o Laboratório de Gerontologia da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) iniciou um estudo para mapear como vivem os centenários catarinenses. O levantamento na Grande Florianópolis, primeira etapa do projeto que será ampliado para todo Estado, foi concluído em 2017, depois de dois anos de pesquisa. Foram entrevistados 58 idosos na região e alguns dados importantes já despontaram: 70% são mulheres, o que, segundo os pesquisadores, pode estar relacionado a maior cuidado com a saúde, e 39,6% nunca estudaram. Apenas 15,5% são totalmente independentes e 96,5% têm cuidador, geralmente netos ou sobrinhos.

Para acessar o especial, clique aqui ou no banner abaixo: