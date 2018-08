Gisele Toledo, 40 anos, descobriu o câncer de mama quando seu primeiro filho, Wagner Filho, tinha seis meses. O caroço da mama esquerda era o indício de uma doença agressiva, que em 15 dias de exames triplicou de tamanho. Aos 33 anos, Gisele passou por uma mastectomia total da mama, além de seis meses de quimioterapia.

– Foi um tratamento de choque, perdi cabelo, engordei 30 quilos por conta de medicação. Levei um susto, ainda mais naquele momento da minha vida. Por ter um bebê em casa, tentamos levar o tratamento de uma forma leve, não foi triste – diz a pedagoga aposentada, que mora em Florianópolis.

A cura da doença veio com um nome: Giovanna, a segunda filha de Gisele. Ela descobriu a gravidez oito meses após concluir o tratamento, mesmo com os médicos dizendo que não poderia mais ter filhos.

– Deu todo o significado para a minha vida, a gente sempre tem um medo da volta do câncer e esse foi o momento que acreditei que estava curada, porque pude gerar uma nova vida.

Foto:

Gisele passou, ao todo, por oito procedimentos de reconstrução mamária e simetrização e chegou a ficar dois anos sem a mama esquerda. Apesar de sempre ter falado abertamente sobre a doença, tinha dificuldade, por exemplo, em tomar banho em banheiros públicos quando ainda não tinha feito a reconstrução da aréola e do mamilo, o que aconteceu no ano passado:

– Eu estava superanimada, eu não sabia que ia ficar tão real. Eu fiquei tantos anos sem mamilo sem nada, que demorei alguns meses para me acostumar de novo. Eu comecei a aceitar que era um passo de cada vez. A vida vai entrando no eixo, a vaidade voltando e a gente não pode esquecer desses aprendizados.

A tatuagem no seio foi a quinta no corpo de Gisele, que já tinha uma nas costas com a frase “as cicatrizes que carrego são as batalhas que venci”. Na mama, a técnica de desenho realista dá ideia de relevo ao mamilo.

– É uma micropigmentação, com uma sutileza e uma técnica maior. É feita uma avaliação para ver a coloração do mamilo e fazer a aplicação. Para dar o efeito do bico, uma projeção 3D do mamilo, a gente usa técnica com sombra – explica o presidente da Associação dos Tatuadores e Piercers de Santa Catarina, Sandro Chaves, conhecido como Maga, que realiza esse tipo de trabalho há 15 anos no Estado.

Maga, que atua em Joinville, diz que o procedimento leva em torno de uma hora e meia. O resultado é permanente, mas pode precisar de retoques depois de algum tempo. Ele aconselha que, antes de escolher o local para fazer a tatuagem, a mulher veja se o profissional é habilitado, se o estúdio tem alvará e toda documentação, além de procurar fotos de trabalhos anteriores.

Outro ponto importante é que essa atividade do profissional deve estar alinhada com os médicos que acompanham a paciente.

Theo Raych começou um projeto voluntário em mulheres na Capital Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Tintas voluntárias

Para ajudar essas mulheres que passaram pelo câncer de mama, profissionais doam seu tempo para redesenhar a nova fase. O tatuador Theo Raych, de 29 anos, por exemplo, começou um projeto recentemente em Florianópolis nesta linha.

O profissional, que tatua há 12 anos, conta que sempre quis fazer esse trabalho e, há 20 dias, tatuou a primeira mulher que passou pela mastectomia. Mesmo com o projeto ainda inicial – feito em duas pacientes – ele já sente as consequências positivas:

– Foi excelente. É bem diferente do resultado das outras tatuagens, porque você passa por tudo que a pessoa passou, a história transparece no processo.

Diante disso, planeja expandir o projeto que já tem nome: 19/10, em homenagem ao dia mundial de combate à doença. Assim, deve realizar uma espécie de mutirão de tatuagens para reconstrução das aréolas em outubro. Outro profissional que realiza esses atendimentos é Rodrigo Catuaba, que começou a tatuar essas mulheres há quatro anos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Neste período, já foram mais de 100 atendimentos voluntários:

– Elas passaram por tanto coisa, pela doença, então a satisfação delas é enorme ao ter o seio de novo.

O tatuador lembra que é importante ter a autorização médica, porque, às vezes, a cirurgia de reconstrução pode ter deixado a pele mais fina e existe o risco de lesão da área ao fazer o desenho. Geralmente, elas sentem menos dor na mama reconstruída e a imagem pode ser feito em qualquer tipo e tom de pele, afirma Catuaba.

Outra técnica indicada é semelhante à utilizada em sobrancelhas. Mas a duração é o principal diferencial, explica a micropigmentadora e designer de sobrancelhas Mirelli Ventura, 31 anos, de Palhoça. Ela diz que o retoque precisa ser anual, enquanto na tatuagem o efeito é mais duradouro. Por isso, trocou de técnica no serviço que oferece voluntariamente há cinco anos em Palhoça. Só no mês passado, fez a pigmentação em quatro mulheres:

– Neste ano, comprei máquina de tatuagem para fazer a reconstrução de aréola. A doença tira, mas também pode devolver a felicidade da mulher.

Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Onde encontrar tatuagem gratuita da aréola

• Expo Tatoo: Pode enviar mensagem na página do Facebook do evento (https://www.facebook.com/expotattoofloripa) ou direto para Janaina (48) 98452-4661

• Em Palhoça, projeto da Mirelli, enviar mensagem no Instagram @mirelliventura ou via WhatsApp pelo número (48) 99932-4749

• Projeto 19/10, de Theo Raych, enviar email para conect1910@gmail.com

Leia também:

Tatuagem devolve autoestima para mulheres que passaram por mastectomia

Especialistas reforçam importância da reconstrução mamária para a autoestima

Saiba mais sobre o câncer de mama e como preveni-lo