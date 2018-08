É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Fatores de risco

São diversos relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como: idade, fatores endócrinos/história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários. A idade, assim como em vários outros tipos de câncer, é um dos principais fatores que aumentam o risco de se desenvolver câncer de mama. Mulheres, principalmente, a partir dos 50 anos são mais propensas a desenvolver a doença.

Prevenção

Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir a doença. A amamentação também é considerada um fator protetor.

Sintomas

O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos

seguintes sinais e sintomas:

• Nódulo (caroço) fixo e geralmente indolor: está presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher

• Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja

• Alterações no bico do peito (mamilo)

• Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço

• Saída de líquido anormal das mamas

Importante lembrar que esses fatores precisam ser investigados, pois podem estar relacionados a doenças benignas da mama. É fundamental procurar um médico

Detecção Precoce

• A orientação atual é que a mulher faça a observação e a autopalpação das mamas sempre que se sentir confortável para tal (no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano), sem necessidade de uma técnica específica de autoexame em um determinado período do mês

• A detecção precoce do câncer de mama pode também ser feita pela mamografia. A recomendação no Brasil é que o exame seja ofertado para mulheres entre

50 e 69 anos, a cada dois anos

