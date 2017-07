1 - CPMR alerta para chance de interdição em estradas por causa de gelo ou neve

O Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Santa Catarina (CPMR) emitiu um alerta sobre a chance de interdições em rodovias estaduais por causa da formação de gelo ou até mesmo neve na pista a partir desta segunda-feira.

2 - Polícia investiga se corpos achados no RJ são de catarinenses

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se os corpos encontrados no último domingo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, são de três catarinenses que estão desaparecidos há uma semana, após uma viagem ao Rio.

3 - Sete pessoas morrem nas estradas de SC no fim de semana

Acidentes deixaram pelo menos sete mortos em rodovias de Santa Catarina neste fim de semana. Ontem, um acidente com um caminhão deixou duas pessoas mortas e um bebê de seis meses ferido, em Guaraciaba, no Extremo-Oeste. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a carreta saiu da pista e capotou na SC-305, em um trecho íngreme e com curvas da rodovia, que dá acesso à Anchieta.

4 - Bombeiros fazem parto de emergência em Indaial

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial realizou um parto de emergência na noite deste sábado. De acordo com informações dos bombeiros, por volta das 22h30min eles receberam um chamado para atender uma mulher em trabalho de parto na Rua Santana, bairro João Paulo II.

5 - Barco bate contra pedras e afunda no rio Itapocu

O Corpo de Bombeiros de Barra Velha, no Norte de SC, foram chamados na manhã do último domingo para resgatar pescadores em um barco no rio Itapocu. Segundo a corporação, a embarcação colidiu contra pedras por volta das 8h40min de ontem e começou a afundar. Segundo os tripulantes, o acidente aconteceu por conta do forte nevoeiro que se formou na região.